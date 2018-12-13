Не единственным театром на Подоле: 7 украинских проектов поборются за архитектурную премию ЕС
Сразу 7 украинских проектов номинировали на одну из самых престижных премий в области современной архитектуры – премию Мис ван дер Роэ.
Награду вручают раз в два года, начиная с 1987.
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За получение этой желаемой архитектурной награды в 2019-м посоревнуются 383 проекты из 38 стран – среди них 7 из Украины.
Кто номинирован на архитектурную премию Миса ван дер Роэ 2019 от Украины?
Театр на Подоле
Обновленный Киевский академический драматический театр на Подоле открыли на Андреевском спуске в 2017-м году.
Его вид тогда вызвал большой резонанс в обществе.
Над проектом театра работало архитектурное бюро из Харькова Drozdov&Partners.
Театр на Подоле в Киеве
Центр Шептицкого во Львове
Мультибиблиотека Центр Шептицкого на территории студгородка Украинского католического университета во Львове заработала в сентябре 2017-го.
Проектированием центра занималась немецкая компания Behnisch Architekten и AVR Development. К проекту также присоединился нынешний главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.
Центр Шептицкого во Львове
Печерская международная школа
Проектом частной международной школы в Киеве занималась студия Archimatika.
К школе, которая функционировала, архитекторы достроили новое здание.
В подвале заведения появились два бассейна, на первом этаже обустроили общественную и спортивную зоны, второй этаж посвятили искусству, а на третьем обустроили лаборатории. На последнем четвертом этаже появились выставочное пространство и многофункциональный театральный зал.
Печерская международная школа в Киеве
Сцена в Днепре
Сезонное полифункциональное публичное пространство с понятным названием "Сцена" появился в Днепре в 2017-м.
Ее построили в заброшенной части парка Шевченко там, где некогда располагался амфитеатр.
Обустройством "Сцены" занимались студии Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization и Hip Park.
"Сцена" в Днепре
Каменный дом на Киевщине
В 2017-м в селе Романков Киевской области открыли эко-френди здание "Каменный дом".
По замыслу авторов его и снаружи, и внутри полностью построили из натуральных материалов.
Проектированием занималась украинская студия 33bY Architecture.
Каменный дом на Киевщине
Дачный отель на Киевщине
Авторы дачного отеля "Глебовка" в одноименном селе на Киевщине задумывали его как пример взаимодействия новой и старой архитектуры и природной среды.
Отель расположился на берегу Киевского водохранилища в сосновом лесу.
Над проектом работала студия украинских архитекторов KUDIN Architects.
Дачный отель "Глебовка" на Киевщине
Земля медведей и волков
В начале 2017-го в Черкасском зоопарке появился уникальный комплекс, который назвали "Земля медведей и волков".
Эта экспозиция создает условия максимально приближенные к естественной среде обитания зверей. Здесь нет ни клеток, ни решеток, а за животными можно наблюдать с открытых смотровых площадок.
После открытия этой выставки посещаемость черкасского зоопарка за год выросла почти вдвое.
Земля медведей и волков в зоопарке Черкасс
Что такое архитектурная премия ЕС имени Миса ван дер Роэ?
Эту премию основали Фонд мисс ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.
Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейское среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.
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