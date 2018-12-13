Не единственным театром на Подоле: 7 украинских проектов поборются за архитектурную премию ЕС

Сразу 7 украинских проектов номинировали на одну из самых престижных премий в области современной архитектуры – премию Мис ван дер Роэ.

Награду вручают раз в два года, начиная с 1987.

Смотрите также: Дизайн интерьера гостиницы в Киеве победил на международном конкурсе: чем он особенный

За получение этой желаемой архитектурной награды в 2019-м посоревнуются 383 проекты из 38 стран – среди них 7 из Украины.

Кто номинирован на архитектурную премию Миса ван дер Роэ 2019 от Украины?

Театр на Подоле

Обновленный Киевский академический драматический театр на Подоле открыли на Андреевском спуске в 2017-м году.

Его вид тогда вызвал большой резонанс в обществе.

Над проектом театра работало архитектурное бюро из Харькова Drozdov&Partners.



Театр на Подоле в Киеве

Мультибиблиотека Центр Шептицкого на территории студгородка Украинского католического университета во Львове заработала в сентябре 2017-го.

Проектированием центра занималась немецкая компания Behnisch Architekten и AVR Development. К проекту также присоединился нынешний главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.



Центр Шептицкого во Львове

Печерская международная школа

Проектом частной международной школы в Киеве занималась студия Archimatika.

К школе, которая функционировала, архитекторы достроили новое здание.

В подвале заведения появились два бассейна, на первом этаже обустроили общественную и спортивную зоны, второй этаж посвятили искусству, а на третьем обустроили лаборатории. На последнем четвертом этаже появились выставочное пространство и многофункциональный театральный зал.



Печерская международная школа в Киеве

Сцена в Днепре

Сезонное полифункциональное публичное пространство с понятным названием "Сцена" появился в Днепре в 2017-м.

Ее построили в заброшенной части парка Шевченко там, где некогда располагался амфитеатр.

Обустройством "Сцены" занимались студии Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization и Hip Park.



"Сцена" в Днепре

Каменный дом на Киевщине

В 2017-м в селе Романков Киевской области открыли эко-френди здание "Каменный дом".

По замыслу авторов его и снаружи, и внутри полностью построили из натуральных материалов.

Проектированием занималась украинская студия 33bY Architecture.



Каменный дом на Киевщине

Дачный отель на Киевщине

Авторы дачного отеля "Глебовка" в одноименном селе на Киевщине задумывали его как пример взаимодействия новой и старой архитектуры и природной среды.

Отель расположился на берегу Киевского водохранилища в сосновом лесу.

Над проектом работала студия украинских архитекторов KUDIN Architects.



Дачный отель "Глебовка" на Киевщине

Земля медведей и волков

В начале 2017-го в Черкасском зоопарке появился уникальный комплекс, который назвали "Земля медведей и волков".

Эта экспозиция создает условия максимально приближенные к естественной среде обитания зверей. Здесь нет ни клеток, ни решеток, а за животными можно наблюдать с открытых смотровых площадок.

После открытия этой выставки посещаемость черкасского зоопарка за год выросла почти вдвое.



Земля медведей и волков в зоопарке Черкасс

Что такое архитектурная премия ЕС имени Миса ван дер Роэ?

Эту премию основали Фонд мисс ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.



Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейское среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: