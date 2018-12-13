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      Не единственным театром на Подоле: 7 украинских проектов поборются за архитектурную премию ЕС

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      7 украинских проектов номинированы на архитектурную премию ЕС
      7 украинских проектов номинированы на архитектурную премию ЕС / Коллаж 24 канала

      Сразу 7 украинских проектов номинировали на одну из самых престижных премий в области современной архитектуры – премию Мис ван дер Роэ.

      Награду вручают раз в два года, начиная с 1987.

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      За получение этой желаемой архитектурной награды в 2019-м посоревнуются 383 проекты из 38 стран – среди них 7 из Украины.

      Кто номинирован на архитектурную премию Миса ван дер Роэ 2019 от Украины?

      Театр на Подоле

      Обновленный Киевский академический драматический театр на Подоле открыли на Андреевском спуске в 2017-м году.

      Его вид тогда вызвал большой резонанс в обществе.

      Над проектом театра работало архитектурное бюро из Харькова Drozdov&Partners.

      театр на Подолі Київ
      Театр на Подоле в Киеве

      Центр Шептицкого во Львове

      Мультибиблиотека Центр Шептицкого на территории студгородка Украинского католического университета во Львове заработала в сентябре 2017-го.

      Проектированием центра занималась немецкая компания Behnisch Architekten и AVR Development. К проекту также присоединился нынешний главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.

      Центр Шептицького Львів
      Центр Шептицкого во Львове

      Печерская международная школа

      Проектом частной международной школы в Киеве занималась студия Archimatika.

      К школе, которая функционировала, архитекторы достроили новое здание.

      В подвале заведения появились два бассейна, на первом этаже обустроили общественную и спортивную зоны, второй этаж посвятили искусству, а на третьем обустроили лаборатории. На последнем четвертом этаже появились выставочное пространство и многофункциональный театральный зал.

      Печерська школа Київ
      Печерская международная школа в Киеве

      Сцена в Днепре

      Сезонное полифункциональное публичное пространство с понятным названием "Сцена" появился в Днепре в 2017-м.

      Ее построили в заброшенной части парка Шевченко там, где некогда располагался амфитеатр.

      Обустройством "Сцены" занимались студии Stage Dnipro Community, Kultura Medialna Non-Profit Organization и Hip Park.

      Сцена Дніпро
      "Сцена" в Днепре

      Каменный дом на Киевщине

      В 2017-м в селе Романков Киевской области открыли эко-френди здание "Каменный дом".

      По замыслу авторов его и снаружи, и внутри полностью построили из натуральных материалов.

      Проектированием занималась украинская студия 33bY Architecture.

      Камяний дім Київ
      Каменный дом на Киевщине

      Дачный отель на Киевщине

      Авторы дачного отеля "Глебовка" в одноименном селе на Киевщине задумывали его как пример взаимодействия новой и старой архитектуры и природной среды.

      Отель расположился на берегу Киевского водохранилища в сосновом лесу.

      Над проектом работала студия украинских архитекторов KUDIN Architects.

      Дачний готель Глібівка
      Дачный отель "Глебовка" на Киевщине

      Земля медведей и волков

      В начале 2017-го в Черкасском зоопарке появился уникальный комплекс, который назвали "Земля медведей и волков".

      Эта экспозиция создает условия максимально приближенные к естественной среде обитания зверей. Здесь нет ни клеток, ни решеток, а за животными можно наблюдать с открытых смотровых площадок.

      После открытия этой выставки посещаемость черкасского зоопарка за год выросла почти вдвое.

      Зоопарк Черкаси
      Земля медведей и волков в зоопарке Черкасс

      Что такое архитектурная премия ЕС имени Миса ван дер Роэ?
      Эту премию основали Фонд мисс ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.

      Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейское среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Евросоюз Награды Архитектура и дизайн Крутые здания Знай наших!
      Источник: 24 канал
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