13:57
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Як зводять одну з найочікуваніших будівель 2019: видовищні кадри

      1679 Читать новость на русском
      Культурний центр The Shed має відкритись у квітні 2019
      Культурний центр The Shed має відкритись у квітні 2019 / dezeen.com

      Культурний центр The Shed на Манхеттені у Нью-Йорку входить у перелік найбільш очікуваних будівель світу, які будуть відкриті у 2019 році.

      Проект неординарної споруди розробили у колаборації дизайнерської студії Diller Scofidio + Renfro та архітектурного бюро Rockwell Group.

      Дивіться також: Архітектор з Одеси українізував відому вежу в Токіо: фото зсередини

      The Shed має стати головним культурним осередком району, де відбуватимуться найрізноманітніші події від виставок до концертів та перформансів.

      Будівля з першого погляду вражає своїм зовнішнім виглядом, зокрема, незвичної конструкції дахом, який більше нагадує скелет якоїсь доісторичної споруди.

       

       

      У мережі з'явилось відео, як над будівлею вперше встановлюють розсувний дах.

      Ця рухома конструкція дозволяє будівлі "збільшуватись" у розмірах майже вдвічі, перетворюючи прилеглу площу в приміщення для проведення заходів.

      The Shed культурний центр Манхеттен Нью-Йорк
      Візуалізація інтер'єру культурного центру The Shed на Манхеттені

      Механізм передбачає, що 37-метровий металевий каркас з напівпрозорим покриттям може автоматично виїжджати вздовж рейок і так само заїжджати назад. Розгортання даху займає до 5 хвилин.

      Дивіться відео, як відбувається будівництво культурного центру The Shed на Манхеттені:

      Відкриття будівлі заплановане на 5 квітня 2019 року.

      Поруч із культурним центром The Shed завершується будівництво ще однією "родзинки" Манхеттена будівлі Vessel – незвичних сходів у формі бджолиних сот. Ця споруда також є у переліку найбільш очікуваних у 2019 році.

      сходи соти будівля Нью-Йорк Манхеттен
      Будівля Vessel на фоні будівництва The Shed у Нью-Йорку//Getty images

      Дивіться також:
      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Будівництво Нью-Йорк
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сьогодні , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 321
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сьогодні , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 163
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 11:25 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      11070
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2528
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 4015
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук