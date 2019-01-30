Як зводять одну з найочікуваніших будівель 2019: видовищні кадри

Культурний центр The Shed на Манхеттені у Нью-Йорку входить у перелік найбільш очікуваних будівель світу, які будуть відкриті у 2019 році.

Проект неординарної споруди розробили у колаборації дизайнерської студії Diller Scofidio + Renfro та архітектурного бюро Rockwell Group.

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The Shed має стати головним культурним осередком району, де відбуватимуться найрізноманітніші події від виставок до концертів та перформансів.

Будівля з першого погляду вражає своїм зовнішнім виглядом, зокрема, незвичної конструкції дахом, який більше нагадує скелет якоїсь доісторичної споруди.

У мережі з'явилось відео, як над будівлею вперше встановлюють розсувний дах.

Ця рухома конструкція дозволяє будівлі "збільшуватись" у розмірах майже вдвічі, перетворюючи прилеглу площу в приміщення для проведення заходів.



Візуалізація інтер'єру культурного центру The Shed на Манхеттені

Механізм передбачає, що 37-метровий металевий каркас з напівпрозорим покриттям може автоматично виїжджати вздовж рейок і так само заїжджати назад. Розгортання даху займає до 5 хвилин.

Дивіться відео, як відбувається будівництво культурного центру The Shed на Манхеттені:

Відкриття будівлі заплановане на 5 квітня 2019 року.

Поруч із культурним центром The Shed завершується будівництво ще однією "родзинки" Манхеттена будівлі Vessel – незвичних сходів у формі бджолиних сот. Ця споруда також є у переліку найбільш очікуваних у 2019 році.



Будівля Vessel на фоні будівництва The Shed у Нью-Йорку//Getty images