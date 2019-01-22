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      Життя в кулі: скільки коштує оренда круглих будинків в Нідерландах

      1927 Читать новость на русском

      Цілий район незвичної форми житлових будинків у вигляді сфер "виріс" у нідерландському містечку Хертогенбос.

      Зовні ці споруди нагадують гігантські м'ячі для гольфу чи поселення інопланетян.

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      "Круглий квартал" Bolwoningen розташований всього за годину їзди від Амстердама.

      Його збудували за проектом нідерландського скульптора і архітектора Дріса Крейкампа ще понад 40 років тому.

      У 80-х таке житло будували в рамках експериментального доступного житла – найбільша перевага круглих будинків, що їх можна легко демонтувати і перевозити з місця на місце.

      НІдерланди круглі будинки
      Круглі будинки легко транспортувати

      Ці кулі без проблем можуть встояти навіть на водній платформі, адже вага кожної з них лише 1240 кілограмів.

      Кожен екстравагантний будинок має в діаметрі трохи більше 5 метрів, тому його постояльці намагаються грамотно використати буквально кожен квадратний сантиметр.

      Нідерланди будинок куля інтер'єр
      Інтер'єр круглих будинків у Нідерландах

      В самому центрі споруди на першому поверсі є невелика спальня і ванна, а на другому поверсі тісняться кухня і вітальня.

      Зате на брак сонячного світла у будинках-сферах гріх скаржитись – в кожному з них продумано по 11 вікон-ілюмінаторів.

      будинок Нідерланди інтер'єр
      У кожному будинку 11 вікон-ілюмінаторів

      Орендувати таке помешкання в самому центрі Нідерландів можна приблизно за 500 євро на місяць. За місцевими розцінками, це майже в 6 разів дешевше, ніж оренда звичайних "квадратних" будинків.

      Чудовою атракцією круглі будиночки є й для туристів, які приїжджають з різних куточків світу, аби подивитись на них.

      круглі будинки Нідерланди
      Будинки-кулі – чудова атракція для туристів

      Спальний район з круглими будинками у Нідерландах: дивіться відео

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Архітектура Нідерланди Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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