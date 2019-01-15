Ворота в затоку: українське бюро представило проект неординарної будівлі в Кувейті

Імените українське архітектурне бюро Drozdov & partners представило проект багатофункціонального комплексу Gulf Gate, який з'явиться на березі Персидської затоки.

Комплекс загальною площею понад 55 тисяч метрів квадратних у Кувейті вражає своєю сміливою і водночас функціональною концепцією.

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В архітектурному бюро Drozdov & partners зізнались, що цим проектом намагались повернути "у вжиток" традиційну типологію внутрішнього двора, поєднавши її з сучасним втіленням, якому притаманна велика щільність.



Візуалізація проекту Gulf Gate від українського бюро Drozdov & partners

Керуючись цією стратегією, архітектори намагались створити ансамбль, який є помітним, має власну ідентичність і цим самим є маркером району.

За проектом українців, комплекс складається з двох об’єктів, які візуально нагадують літери П та Г.



Проект багатофункціонального комплексу в Кувейті від українського бюро Drozdov & partners

Серцем усього комплексу є публічний простір всередині будівель.

За задумом багатофункціональний комплекс мав би вміщувати: готель, житлову частину, бізнес-центр, конференц-зали, оздоровчий центр з басейном, ресторан з відкритою терасою та підземний паркінг.



Візуалізація проекту багатофункціонального комплексу в Кувейт-Сіті

З цієї ділянки відкриваються неймовірні краєвиди на набережну Персидської затоки.

Раніше 24 канал писав про дебютний американський проект від українського бюро Drozdov & Partners.

Що відомо про архітектурне бюро Drozdov & Partners?Бюро було засноване українським архітектором Олегом Дроздовим 1997-го року у Харкові.



За понад 20 років роботи представники бюро створили понад 200 проектів, більшість з яких були успішно реалізовані.



Найвідомішими творіннями Drozdov & Partners в Україні є офісний центр Platinum Plaza, офісно-житлова будівля Heirloom, торгівельний центр Ave Plaza (усі вони в Харкові).



Авторству архітекторів з бюро Drozdov & Partners також належить проект відомого Театру на Подолі у Києві.