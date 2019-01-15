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      Ворота в залив: украинское бюро представило проект неординарного здания в Кувейте

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      Проект полифункционального комплекса от бюро Drozdov & Partners
      Проект полифункционального комплекса от бюро Drozdov & Partners / drozdov-partners.com

      Именитое украинское архитектурное бюро Drozdov & Partners представило проект многофункционального комплекса Gulf Gate, который появится на берегу Персидского залива.

      Комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров в Кувейте поражает своей смелой и одновременно функциональной концепцией.

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      В архитектурном бюро Drozdov & Partners признались, что этим проектом пытались вернуть "в обиход" традиционную типологию внутреннего двора, соединив ее с современным воплощением, которому присуща большая плотность.

      Дроздов і партнери Кувейт проект
      Визуализация проекта Gulf Gate от украинского бюро Drozdov & Partners

      Руководствуясь этой стратегией, архитекторы пытались создать ансамбль, который является броским, имеет собственную идентичность и этим самым является маркером района.

      По проекту украинцев, комплекс состоит из двух объектов, которые визуально напоминают буквы П и Г.

      проект Дроздов і партнери Кувейт
      Проект многофункционального комплекса в Кувейте от украинского бюро Drozdov & Partners

      Сердцем всего комплекса является публичное пространство внутри зданий.

      По замыслу многофункциональный комплекс должен включать: гостиницу, жилую часть, бизнес-центр, конференц-залы, оздоровительный центр с бассейном, ресторан с открытой террасой и подземный паркинг.

      комплекс Кувейт Дроздов і партнери
      Визуализация проекта многофункционального комплекса в Кувейт-Сити

      С этого участка открываются невероятные виды на набережную Персидского залива.

      Напомним, ранее 24 канал писал о дебютном американском проекте от украинского бюро Drozdov & Partners.

      Что известно об архитектурном бюро Drozdov & Partners? Бюро было основано украинским архитектором Олегом Дроздовым в 1997 году в Харькове.

      За более 20 лет работы представители бюро создали больше 200 проектов, большинство из которых были успешно реализованы.

      Самыми известными творениями Drozdov & Partners в Украине является офисный центр Platinum Plaza, офисно-жилое здание Heirloom, торговый центр Ave Plaza (все в Харькове).

      Авторству архитекторов из бюро Drozdov & Partners также принадлежит проект известного Театра на Подоле в Киеве.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Кувейт
      Источник: 24 канал
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