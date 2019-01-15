Ворота в залив: украинское бюро представило проект неординарного здания в Кувейте

Именитое украинское архитектурное бюро Drozdov & Partners представило проект многофункционального комплекса Gulf Gate, который появится на берегу Персидского залива.

Комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров в Кувейте поражает своей смелой и одновременно функциональной концепцией.

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В архитектурном бюро Drozdov & Partners признались, что этим проектом пытались вернуть "в обиход" традиционную типологию внутреннего двора, соединив ее с современным воплощением, которому присуща большая плотность.



Визуализация проекта Gulf Gate от украинского бюро Drozdov & Partners

Руководствуясь этой стратегией, архитекторы пытались создать ансамбль, который является броским, имеет собственную идентичность и этим самым является маркером района.

По проекту украинцев, комплекс состоит из двух объектов, которые визуально напоминают буквы П и Г.



Проект многофункционального комплекса в Кувейте от украинского бюро Drozdov & Partners

Сердцем всего комплекса является публичное пространство внутри зданий.

По замыслу многофункциональный комплекс должен включать: гостиницу, жилую часть, бизнес-центр, конференц-залы, оздоровительный центр с бассейном, ресторан с открытой террасой и подземный паркинг.



Визуализация проекта многофункционального комплекса в Кувейт-Сити

С этого участка открываются невероятные виды на набережную Персидского залива.

Напомним, ранее 24 канал писал о дебютном американском проекте от украинского бюро Drozdov & Partners.

Что известно об архитектурном бюро Drozdov & Partners? Бюро было основано украинским архитектором Олегом Дроздовым в 1997 году в Харькове.



За более 20 лет работы представители бюро создали больше 200 проектов, большинство из которых были успешно реализованы.



Самыми известными творениями Drozdov & Partners в Украине является офисный центр Platinum Plaza, офисно-жилое здание Heirloom, торговый центр Ave Plaza (все в Харькове).



Авторству архитекторов из бюро Drozdov & Partners также принадлежит проект известного Театра на Подоле в Киеве.