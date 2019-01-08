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      Pensacola Cityblock как будет выглядеть дебютный американский проект архитектурного бюро Украины

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      Известное украинское архитектурное бюро Drozdov & Partners получило разрешение на строительство жилого комплекса в США.

      Речь идет о возведении блокированных жилых домов в городе Пенсакола, что на западе штата Флорида (США).

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      Этот проект станет дебютным американским для архитектурного бюро из Харькова.

      Pensacola Cityblock предусматривает строительство домов общей площадью более 4 тысяч квадратных метров в историческом центре города.

      Его цель объединить инновационные блокированные дома и традиционное американское жилье.

      Дроздов і партнери США Флорида проект

      Дебютный американский проект украинского бюро Drozdov & Partners

      Архитекторы рассказывают, что после работы над эскизным проектом несколько переосмыслили его видение – теперь он стал более коммунальным и эволюционировал в сторону общественных пространств.

      Персональные гаражи превратили в общедоступные паркоместа, а площадь общественных помещений была существенно увеличена.

      проект США бюро Дроздов і партнери

      По проекту в жилом комплексе теперь стало больше общественного пространства

      Каждая квартира дополнена просторными лоджиями и террасами – из большинства из них открывается невероятный вид на Мексиканский залив.

      проект США візуалізація Дроздов
      Визуализация дебютного американского проекта от архитекторов из Drozdov & Partners

      Что известно об архитектурном бюро Drozdov & Partners?Бюро было основано украинским архитектором Олегом Дроздовым в 1997 году в Харькове.

      За 20 лет работы представители бюро создали более 200 проектов, большинство из которых были успешно реализованы.

      Самыми известными творениями Drozdov & Partners в Украине является офисный центр Platinum Plaza, офисно-жилое здание Heirloom, торговый центр Ave Plaza (все они в Харькове).

      Авторству архитекторов из бюро Drozdov & Partners также принадлежит проект известного Театра на Подоле в Киеве.

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      Теги: Новости США Архитектура Знай наших! Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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