Pensacola Cityblock как будет выглядеть дебютный американский проект архитектурного бюро Украины

Известное украинское архитектурное бюро Drozdov & Partners получило разрешение на строительство жилого комплекса в США.

Речь идет о возведении блокированных жилых домов в городе Пенсакола, что на западе штата Флорида (США).

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Этот проект станет дебютным американским для архитектурного бюро из Харькова.

Pensacola Cityblock предусматривает строительство домов общей площадью более 4 тысяч квадратных метров в историческом центре города.

Его цель объединить инновационные блокированные дома и традиционное американское жилье.

Дебютный американский проект украинского бюро Drozdov & Partners

Архитекторы рассказывают, что после работы над эскизным проектом несколько переосмыслили его видение – теперь он стал более коммунальным и эволюционировал в сторону общественных пространств.

Персональные гаражи превратили в общедоступные паркоместа, а площадь общественных помещений была существенно увеличена.

По проекту в жилом комплексе теперь стало больше общественного пространства

Каждая квартира дополнена просторными лоджиями и террасами – из большинства из них открывается невероятный вид на Мексиканский залив.



Визуализация дебютного американского проекта от архитекторов из Drozdov & Partners

Что известно об архитектурном бюро Drozdov & Partners?Бюро было основано украинским архитектором Олегом Дроздовым в 1997 году в Харькове.



За 20 лет работы представители бюро создали более 200 проектов, большинство из которых были успешно реализованы.



Самыми известными творениями Drozdov & Partners в Украине является офисный центр Platinum Plaza, офисно-жилое здание Heirloom, торговый центр Ave Plaza (все они в Харькове).



Авторству архитекторов из бюро Drozdov & Partners также принадлежит проект известного Театра на Подоле в Киеве.