Pensacola Cityblock: як виглядатиме дебютний американський проект архітектурного бюро з України

Відоме українське архітектурне бюро Drozdov & Partners отримало дозвіл на будівництво житлового комплексу у США.

Йдеться про зведення блокованих житлових будинків у місті Пенсакола, що на заході штату Флорида (США).

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Цей проект стане дебютним американським для архітектурного бюро з Харкова.

Pensacola Cityblock передбачає будівництво будинків загальною площею понад 4 тисячі метрів квадратних в історичному центрі міста.

Він має на меті поєднати інноваційні блоковані будинки та традиційне американське житло.



Дебютний американський проект українського бюро Drozdov & Partners

Архітектори розповідають, що після роботи над ескізним проектом дещо переосмислили його бачення – тепер він став більш комунальним й еволюціонував у бік громадських просторів.

Персональні гаражі перетворили у загальнодоступні паркомісця, а площа громадських приміщень була суттєво збільшена.



За проектом у житловому комплексі тепер стало більше громадського простору

Кожна квартира доповнена просторими лоджіями та терасами – із більшості з них відкривається неймовірний вигляд на Мексиканську затоку.



Візуалізація дебютного американського проекту від архітекторів з Drozdov & Partners

Що відомо про архітектурне бюро Drozdov & Partners?Бюро було засноване українським архітектором Олегом Дроздовим 1997-го року у Харкові.



За понад 20 років роботи представники бюро створили понад 200 проектів, більшість з яких були успішно реалізовані.



Найвідомішими творіннями Drozdov & Partners в Україні є офісний центр Platinum Plaza, офісно-житлова будівля Heirloom, торгівельний центр Ave Plaza (усі вони в Харкові).



Авторству архітекторів з бюро Drozdov & Partners також належить проект відомого Театру на Подолі у Києві.