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      Pensacola Cityblock: як виглядатиме дебютний американський проект архітектурного бюро з України

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      Відоме українське архітектурне бюро Drozdov & Partners отримало дозвіл на будівництво житлового комплексу у США.

      Йдеться про зведення блокованих житлових будинків у місті Пенсакола, що на заході штату Флорида (США).

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      Цей проект стане дебютним американським для архітектурного бюро з Харкова.

      Pensacola Cityblock передбачає будівництво будинків загальною площею понад 4 тисячі метрів квадратних в історичному центрі міста.

      Він має на меті поєднати інноваційні блоковані будинки та традиційне американське житло.

      Дроздов і партнери США Флорида проект
      Дебютний американський проект українського бюро Drozdov & Partners

      Архітектори розповідають, що після роботи над ескізним проектом дещо переосмислили його бачення – тепер він став більш комунальним й еволюціонував у бік громадських просторів.

      Персональні гаражі перетворили у загальнодоступні паркомісця, а площа громадських приміщень була суттєво збільшена.

      проект США бюро Дроздов і партнери
      За проектом у житловому комплексі тепер стало більше громадського простору

      Кожна квартира доповнена просторими лоджіями та терасами – із більшості з них відкривається неймовірний вигляд на Мексиканську затоку.

      проект США візуалізація Дроздов
      Візуалізація дебютного американського проекту від архітекторів з Drozdov & Partners

      Що відомо про архітектурне бюро Drozdov & Partners?Бюро було засноване українським архітектором Олегом Дроздовим 1997-го року у Харкові.

      За понад 20 років роботи представники бюро створили понад 200 проектів, більшість з яких були успішно реалізовані.

      Найвідомішими творіннями Drozdov & Partners в Україні є офісний центр Platinum Plaza, офісно-житлова будівля Heirloom, торгівельний центр Ave Plaza (усі вони в Харкові).

      Авторству архітекторів з бюро Drozdov & Partners також належить проект відомого Театру на Подолі у Києві.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Знай наших! Архітектура Новини США Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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