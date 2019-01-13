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      Где в мире построили рекордное количество небоскребов: масштабы поражают

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      Небоскреб CITIC Tower в Пекине высотой 528 метров стал самым высоким зданием года
      Небоскреб CITIC Tower в Пекине высотой 528 метров стал самым высоким зданием года / dezeen.com

      2018-й стал годом рекордов в строительстве сверхвысоких зданий на планете.

      Как пишет издание Dezeen, в прошлом году в мире завершили строительство 18 новых небоскребов. На сегодня это самое большое количество, которое когда-либо до сих пор появлялось за год.

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      В рейтинге стран-небоскребов уверенно лидирует Китай.

      Согласно ежегодному отчету организации Сouncil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), в прошлом году в Поднебесной завершили строительство 11 сооружений, высота которых превышает 300 метров.

      По данным CTBUH, 88 из 143-х зданий, высотой более 200 метров, завершенных в 2018-м, были также возведены в Китае.

      Самым высоким зданием, увидевшим свет в 2018-м, стал новый небоскреб CITIC Tower в Пекине. Его высота 528 метров и на сегодня он является 9-м по высоте зданием планеты.

      хмарочоси будівництво Китай
      Небоскреб CITIC Tower в Пекине стал самым высоким сооружением, построенным в 2018

      По подсчетам специалистов, в целом это был рекордный для страны год. Для сравнения, в 2016-м в Китае построили 86 высотных зданий, а в 2017-м – 80.

      Пекін Китай панорама хмарочоси
      Панорама Пекина с небоскребом CITIC Tower

      Второе место в рейтинге стран по количеству достроенных небоскребов – за США.

      В прошлом году здесь появилось 13 новых зданий высотой более 200 метров.

      Тройку лидеров по количеству возведенных высоток замыкают ОАЭ, где в прошлом году завершили строительство 10 небоскребов общей высотой более 2,6 километра.

      рейтинг країни хмарочоси будівництво 2018
      Рейтинг стран, где в 2018-м появилось больше всего небоскребов

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      Теги: Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости Китай Строительство Рекорды
      Источник: 24 канал
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