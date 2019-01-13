Где в мире построили рекордное количество небоскребов: масштабы поражают

2018-й стал годом рекордов в строительстве сверхвысоких зданий на планете.

Как пишет издание Dezeen, в прошлом году в мире завершили строительство 18 новых небоскребов. На сегодня это самое большое количество, которое когда-либо до сих пор появлялось за год.

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В рейтинге стран-небоскребов уверенно лидирует Китай.

Согласно ежегодному отчету организации Сouncil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), в прошлом году в Поднебесной завершили строительство 11 сооружений, высота которых превышает 300 метров.

По данным CTBUH, 88 из 143-х зданий, высотой более 200 метров, завершенных в 2018-м, были также возведены в Китае.

Самым высоким зданием, увидевшим свет в 2018-м, стал новый небоскреб CITIC Tower в Пекине. Его высота 528 метров и на сегодня он является 9-м по высоте зданием планеты.



Небоскреб CITIC Tower в Пекине стал самым высоким сооружением, построенным в 2018

По подсчетам специалистов, в целом это был рекордный для страны год. Для сравнения, в 2016-м в Китае построили 86 высотных зданий, а в 2017-м – 80.



Панорама Пекина с небоскребом CITIC Tower

Второе место в рейтинге стран по количеству достроенных небоскребов – за США.

В прошлом году здесь появилось 13 новых зданий высотой более 200 метров.

Тройку лидеров по количеству возведенных высоток замыкают ОАЭ, где в прошлом году завершили строительство 10 небоскребов общей высотой более 2,6 километра.



Рейтинг стран, где в 2018-м появилось больше всего небоскребов