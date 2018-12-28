Сооружение стратегического значения:в чём особенность самого длинного моста в Индии

В индийском штате Ассам, на востоке страны, открыли самый длинный мост.

Железнодорожный и автомобильный мост пролегает через реку Брахмапутру. Его длина составляет 4,94 километра и на сегодня он является самым длинным в стране.

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В торжественной церемонии открытия принимал участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Have a look at these pictures of the Bogibeel Bridge. pic.twitter.com/V3XcfE2uxS — Narendra Modi (@narendramodi) 25 грудня 2018 р.

PM Shri @narendramodi dedicates #BogibeelBridge in Assam to the nation, which spans the river Brahmaputra between Dibrugarh and Dhemaji districts of Assam and is of immense economic and strategic significance to the nation. pic.twitter.com/FLTXta3evD — MIB India (@MIB_India) 25 грудня 2018 р.

Мост получил название Bogibeel Bridge и символически был открыт в день рождения бывшего премьера страны Атала Бихари Ваджпаи, который умер в этом году.

Сооружение начали строить именно при нем еще в 2002 году.

Как пишут местные СМИ, открытие этого самого длинного в стране моста имеет стратегическое значение, поскольку его строительство проходило в рамках увеличения обороноспособности Индии на границе с Китаем.

Смотрите видео о самом длинном в Индии мосте Bogibeel Bridge:

В случае необходимости через этот мост можно будет быстро перебросить военных и технику на другой берег. Кроме того, его спроектировали таким образом, что при необходимости на него смогут даже приземляться истребители.

К слову, в октябре 2018-го самый длинный морской мост открыли в Китае. Его длина 55 километров и, вместо 4 часов по суше, через него за 30 минут можно добраться из Гонконга в Макао.