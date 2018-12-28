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      Споруда стратегічного значення: чим особливий найдовший міст в Індії

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      Найдовший в Індії міст довжиною 4,94 кілометра
      Найдовший в Індії міст довжиною 4,94 кілометра / indiatoday.in

      В індійському штаті Ассам, що на сході країни, відкрили найдовший міст.

      Залізничний та автомобільний міст пролягає через річку Брахмапутру. Його довжина становить 4,94 кілометра і на сьогодні він є найдовшим в країні.

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      В урочистій церемонії відкриття брав участь прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

      Міст отримав назву Bogibeel Bridge і символічно був відкритий у день народження колишнього прем'єра країни Атала Біхарі Ваджпаї, який помер цьогоріч.

      Споруду почали будувати саме за його правління ще у 2002-му році.

      Як пишуть місцеві ЗМІ, відкриття цього найдовшого в країні мосту має стратегічне значення, оскільки його будівництво відбувалось в рамках збільшення обороноздатності Індії на кордоні з Китаєм.

      Дивіться відео про найдовший в Індії міст Bogibeel Bridge:

      У разі потреби через цей міст можна буде швидко перекинути військових та техніку на інший берег. Окрім того, його спроектували таким чином, що при необхідності на нього зможуть навіть приземлятись винищувачі.

      До слова, у жовтні 2018-го найдовший морський міст відкрили у Китаї. Його довжина 55 кілометрів і, замість 4 години сушею, ним за 30 хвилин можна дістатись з Гонконгу у Макао.

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      Теги: Новини нерухомості Індія Новини нерухомості світу Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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