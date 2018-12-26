Топ-10 надзвичайних будівель світу, які відкрились у 2018 році

2018-й рік був щедрим на нові архітектурні проекти, які дивують сміливістю задуму і масштабами втілення. У світі з'явилось чимало неймовірних споруд, які заворожують з першого погляду і від яких перехоплює подих.

24 канал пропонує вашій увазі топ-10 найнезвичніших архітектурних творінь зі всього світу, будівництво яких закінчили у 2018-му році.

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1. Найдовший морський міст у Китаї

Це диво інженерії відкрили у жовтні цього року. Найдовшим у світі мостом, який прокладений через море, можна дістатись з Гонконгу в Макао за 30-40 хвилин замість 3-4 годин сушею.

Будівництво цієї 55-кілометрової споруди зайняло 9 років і витратили на неї понад 20 мільярдів доларів США.



Найдовший у світі міст відкрили у Китаї

2. Житловий хмарочос у Стокгольмі

Вежа Innovationen Tower була урочисто відкрита у столиці Швеції на початку листопада. Ця висотка була спроектована архітектурним бюро OMA.

У модульних блоках, що нагадують соти, розмістилось 182 квартири. 125-метровий житловий хмарочос став найвищою будівлею Стокгольма.



Найвищий житловий хмарочос Стокгольма



Innovationen Tower є найвищим житловим хмарочосом у Стокгольмі

3. Музей V&A Dundee у Шотландії

Одним із найочікуваніших відкриттів 2018-го стало відкриття філіалу Музею Вікторії та Альберта у Шотландії – він повністю присвячений дизайну.

Будівля музею, спорудженого за проектом японського архітектора Кенго Кума, з’явилась на березі річки Тей. Зовні вона нагадує незвичної форми корабель, який пришвартувався до берега. Фасад споруди перекритий понад 2 тисячами бетонних панелей, які роблять конструкцію "рифленою".



Будівля музею V&A Dundee у Шотландії

4. Публічна бібліотека в Калгарі

Будівлю нової публічної бібліотеки у Калгарі на залізничній станції у центрі міста відкрили у листопаді.

Над її проектом працювали одразу два відомі бюро: норвезьке Snøhetta та канадська студія Dialog.

У фасаді поєднали елементи зі скла і металу, а в інтер'єрі бібліотеки переважають конструкції з дерева, додаючи приміщенню затишної атмосфери.



Будівля публічної бібліотеки у Калгарі відкрилась у 2018-му



Інтер'єр будівлі нової публічної бібліотеки в Калгарі

5. Житловий комплекс за проектом Захи Хадід у Нью-Йорку

Будівля особлива тим, що була спроектована ще за життя видатної архітекторки. Споруда розташувалась на Манхеттені поблизу знаменитого парку Хай-Лайн і одразу привертає увагу своїм викличним виглядом.

Бюро Захи Хадід займалось проектуваням не лише архітектурної конструкції, але й працювало над інтер’єрами квартир всередині житлового комплексу.

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До грудня 2018 у будівлі діяла тимчасова виставка за архівами проектів архітекторки.



Житловий комплекс Захи Хадід у Нью-Йорку

6. Оглядовий майданчик на верхівці хмарочосу в Таїланді

77-поверховий хмарочос MahaNakhon у Бангкоці спроектував німецький архітектор Оле Шерен. Будівництво почалось у 2011-му і на той час стало будівництвом найвищої споруди країни.

Наприкінці 2018-го на верхівці 300-метрового гіганта відкрили оглядовий майданчик, який облаштували у вигляді повністю прозорої скляної платформи, що ніби нависає над будівлею.

Людям, які мають страх висоти, краще помилуватись містом з іншого ракурсу.



Оглядовий манданчик на верхівці хмарочосу у Таїланді відкрили у 2018-му



Оглядовий майданчик для безстрашних на вежі хмарочосу у Таїланді

7. Футуристичний розважальний центр у Південній Кореї

Новий розважальний центр The Imprint від бюро MVRDV став частиною великого комплексу Paradise City за кілька кілометрів від найбільшого аеропорту Південної Кореї Інчхон.

Тут знайдеться все необхідне для тих, хто хоче відпочити і розвіятись впродовж кількагодинної перерви між рейсами.

Споруда у біло-золотих кольорах зовсім не має вікон, а для оздоблення фасаду використали панелі зі скловолокна, які виготовили на 3D-принтері.



Будівля розважального комплексу The Imprint у Південній Кореї



Розважальний центр біля найбільшого аеропорту у Південній Кореї

8. Будинок з незвичайним фасадом в Цюриху

Незвичний будинок за проектом архітектурного бюро Manuel Herz з'явився недалеко від центру міста. Фасад споруди повністю складається із різнокольорових віконниць. Завдяки цьому дім отримав вигадливу назву "Механічний балет", адже конструкції повністю рухомі та автоматизовані.

Окрім індивідуального освітлення в помешканні, з допомогою цих віконниць можна за лічені хвилини "споруджувати" власні балкони і тераси.



Особливий будинок з механічними віконницями у Цюриху

9. Будинок-хвиля у Данії

У данському місті Вайле презентували незвичний житловий будинок у вигляді хвилі.

Проект будівлі, яка вражає з першого погляду, розробили місцеві архітектори з бюро Henning Larsen Architects.

Будівництво "хвилі" розтягнулось на понад 10 років. Почали його ще у 2006-му, проте через фінансову кризу закінчили лише наприкінці 2018-го.

Житловий комплекс вміщує 5 корпусів загальною площею 14 тисяч метрів квадратних.



Будинок-хвилю збудували у Данії

10. Готель з льоду у Швеції

У грудні 2018 у шведській Лапландії вже 29-й раз відкрився готель, повністю збудований зі снігу та льоду.

Цьогоріч до його спорудження долучилися 34 художники з різних країн світу. Готель на березі річки Турнеельвен прийматиме гостей до квітня 2019-го, але перед поїздкою варто однозначно запастись теплими речами.



Інтер'єр крижаного готелю у шведській Лапландії