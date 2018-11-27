Не просто читальня на вокзалі: чим вражає будівля публічної бібліотеки в Калгарі

У канадському місті Калгарі відкрилась нова публічна бібліотека, яка справляє неймовірне враження не лише своїм зовнішнім виглядом.

Проект будівлі розробляли одразу два відомі бюро: норвезьке Snøhetta та канадська студія Dialog.

Дивіться також: 10 найоригінальніших бібліотек світу всіх часів: фотоогляд

Після відкриття публічна бібліотека в Калгарі стала однією з найбільших бібліотечних систем на території усієї Північної Америки, пише archdaily.com.

За задумом архітекторів, заняття для себе у цій канадській бібліотеці знайдуть абсолютно різні відвідувачі.



Будівля публічної бібліотеки у Калгарі розташована на залізничній станції

А дістатись до неї простіше простого, оскільки будівлю розмістили прямо на залізничній станції, яка розділяє ділову частину найбільшого міста провінції Альберта з районом Даунтаун-Іст-Віллидж.

Незвичайний фасад будівлі поєднав у собі елементи зі скла та сталі. Візерунок з прозорих і білих шестикутників створює загадкові поєднання, у яких хтось може побачити сніжинки, а хтось відкриту книгу.



Фасад будівлі публічної бібліотеки у канадському Калгарі

В інтер'єрі бібліотеки переважають конструкції з дерева, додаючи приміщенню затишної атмосфери.



Інтер'єр будівлі публічної бібліотеки у Калгарі

Кожен із шести поверхів будівлі має свою функцію. Так, на верхньому поверсі – у мезоніні розташована яскрава дитяча зона. Поверхом нижче передбачили величезний читальний зал, ще нижче розташований мультимедійний зал, а також зал для лекцій, зустрічей і конференцій.



Дитяча зона у публічній бібліотеці в Калгарі у Канаді

Вітальна публічної бібліотеки виходить прямо на залізничну станцію.

Більше новин зі світу нерухомості читайте у розділі Нерухомість24