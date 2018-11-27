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      Не просто читальня на вокзалі: чим вражає будівля публічної бібліотеки в Калгарі

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      У канадському місті Калгарі відкрилась нова публічна бібліотека, яка справляє неймовірне враження не лише своїм зовнішнім виглядом.

      Проект будівлі розробляли одразу два відомі бюро: норвезьке Snøhetta та канадська студія Dialog.

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      Після відкриття публічна бібліотека в Калгарі стала однією з найбільших бібліотечних систем на території усієї Північної Америки, пише archdaily.com.

      За задумом архітекторів, заняття для себе у цій канадській бібліотеці знайдуть абсолютно різні відвідувачі.

      Канада Калгарі бібліотека будівля архітектура
      Будівля публічної бібліотеки у Калгарі розташована на залізничній станції

      А дістатись до неї простіше простого, оскільки будівлю розмістили прямо на залізничній станції, яка розділяє ділову частину найбільшого міста провінції Альберта з районом Даунтаун-Іст-Віллидж.

      Незвичайний фасад будівлі поєднав у собі елементи зі скла та сталі. Візерунок з прозорих і білих шестикутників створює загадкові поєднання, у яких хтось може побачити сніжинки, а хтось відкриту книгу.

      біблеотека Калгарі будівля фасад
      Фасад будівлі публічної бібліотеки у канадському Калгарі

      В інтер'єрі бібліотеки переважають конструкції з дерева, додаючи приміщенню затишної атмосфери.

      калгарі бібліотека будівля інтер'єр
      Інтер'єр будівлі публічної бібліотеки у Калгарі

      Кожен із шести поверхів будівлі має свою функцію. Так, на верхньому поверсі – у мезоніні розташована яскрава дитяча зона. Поверхом нижче передбачили величезний читальний зал, ще нижче розташований мультимедійний зал, а також зал для лекцій, зустрічей і конференцій.

      Калгарі бібліотека Канада
      Дитяча зона у публічній бібліотеці в Калгарі у Канаді

      Вітальна публічної бібліотеки виходить прямо на залізничну станцію.

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      Теги: Фотоновини Новини нерухомості Канада Архітектура і дизайн
      Джерело: 24 канал
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