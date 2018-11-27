Не просто читальня на вокзалі: чим вражає будівля публічної бібліотеки в Калгарі
У канадському місті Калгарі відкрилась нова публічна бібліотека, яка справляє неймовірне враження не лише своїм зовнішнім виглядом.
Проект будівлі розробляли одразу два відомі бюро: норвезьке Snøhetta та канадська студія Dialog.
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Після відкриття публічна бібліотека в Калгарі стала однією з найбільших бібліотечних систем на території усієї Північної Америки, пише archdaily.com.
За задумом архітекторів, заняття для себе у цій канадській бібліотеці знайдуть абсолютно різні відвідувачі.
Будівля публічної бібліотеки у Калгарі розташована на залізничній станції
А дістатись до неї простіше простого, оскільки будівлю розмістили прямо на залізничній станції, яка розділяє ділову частину найбільшого міста провінції Альберта з районом Даунтаун-Іст-Віллидж.
Незвичайний фасад будівлі поєднав у собі елементи зі скла та сталі. Візерунок з прозорих і білих шестикутників створює загадкові поєднання, у яких хтось може побачити сніжинки, а хтось відкриту книгу.
Фасад будівлі публічної бібліотеки у канадському Калгарі
В інтер'єрі бібліотеки переважають конструкції з дерева, додаючи приміщенню затишної атмосфери.
Інтер'єр будівлі публічної бібліотеки у Калгарі
Кожен із шести поверхів будівлі має свою функцію. Так, на верхньому поверсі – у мезоніні розташована яскрава дитяча зона. Поверхом нижче передбачили величезний читальний зал, ще нижче розташований мультимедійний зал, а також зал для лекцій, зустрічей і конференцій.
Дитяча зона у публічній бібліотеці в Калгарі у Канаді
Вітальна публічної бібліотеки виходить прямо на залізничну станцію.
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