19:09
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Брутальний зовні, комфортний всередині: як виглядає офіс у модерністській будівлі у Брюсселі

      813 Читать новость на русском

      Архітектурне бюро Going East знайшло вирішення для незвичної модерністської будівлі на окраїні Брюсселя.

      Пам'ятка брутальної архітектури, яка з'явилась у брюссельському районі Буафор є роботою бельгійського архітектора польського походження Костянтина Бродського.

      Дивіться також: Бар у церкві: чим вражає інтер'єр сміливого кафе в Антверпені

      Зібрана із 756 бетонних блоків споруда більше нагадує футуристичну будівлю на території колишнього Радянського Союзу.

      будівля офіс Брюссель
      Модерністська будівля складається зі стилізованих бетонних блоків

      Раніше тут був розташований офіс цементної компанії CBR, а перетворився на сучасний офісний простір із коворкінгом.

      Дизайнери Fosbury & Sons показали, наскільки інтер'єр суворої зовні будівлі можуть змінити м'які комфортні дивани, вази, квіти та свічки.

      офіс Брюссель
      Дизайнери створили в офісі затишну атмосферу

      У коворкінгу розмістили чимало арт-об'єктів, які елегантно вписуються в інтер'єр.

      дизайн архітектура офіс Брюссель
      Інтер'єр офісного приміщення на окраїні Брюсселя

      Для компаній та їхніх співробітників, які працюють в новому офісі, створили спеціальний додаток, де колеги можуть спілкуватися та домовлятися, щоб разом пообідати або випити чашечку кави під час перерви.

      Дивіться також:
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура і дизайн Бельгія Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      сьогодні , 19:02 Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      148
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1522
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1560
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 5218
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На Сонці стався другий потужний спалах
      8 вересня 2017 , 12:18
      Шпигунський скандал в Нідерландах: у Москві підготували різку відповідь
       8 жовтня , 14:35
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук