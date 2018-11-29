Бар у церкві: чим вражає інтер'єр сміливого кафе в Антверпені

У бельгійському Антверпені колишня дзвіниця місцевого готичного собору отримала нове призначення і перетворилась на просторе і затишне кафе.

Готичне кафе відкрилось у будівлі колишньої дзвіниці Святого Іоанна, що належала до собору Антверпенської Богоматері, який є однією з візитівок міста.

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Заклад отримав просту назву Cafe De Plek (Місце кафе).

Над його дизайном працювала студія Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнери зізнаються, що під час роботи надихались структурними елементами готичного собору.

Інтер'єр цього кафе має свої особливості – всередині каплиці встановили спеціальну дерев'яну конструкцію, яка стала баром, а вже навколо неї розставили столики.

Віконні отвори навколо імпровізованого бару за формою перегукуються з реальними вікнами у соборі.

В інтер'єрі переважає бірюзово-блакитний колір, який повторює відтінок на вітражах каплиці.

Інтер'єр готичного кафе у соборі в Антверпені



Вікна у барі нагадають вікна головного собору Антверпена



Барна стійка у кафе розмістилась посеред приміщення колишньої дзвіниці



Незвичне поєднання кольорів і фактур у кафе в соборі в Антверпені



Вхід у кафе у соборі в Антверпені