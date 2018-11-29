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      Бар у церкві: чим вражає інтер'єр сміливого кафе в Антверпені

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      Кафе у готичному соборі Антверпена
      Кафе у готичному соборі Антверпена / www.dezeen.com

      У бельгійському Антверпені колишня дзвіниця місцевого готичного собору отримала нове призначення і перетворилась на просторе і затишне кафе.

      Готичне кафе відкрилось у будівлі колишньої дзвіниці Святого Іоанна, що належала до собору Антверпенської Богоматері, який є однією з візитівок міста.

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      Заклад отримав просту назву Cafe De Plek (Місце кафе).

      Над його дизайном працювала студія Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнери зізнаються, що під час роботи надихались структурними елементами готичного собору.

      Інтер'єр цього кафе має свої особливості – всередині каплиці встановили спеціальну дерев'яну конструкцію, яка стала баром, а вже навколо неї розставили столики.

      Віконні отвори навколо імпровізованого бару за формою перегукуються з реальними вікнами у соборі.

      В інтер'єрі переважає бірюзово-блакитний колір, який повторює відтінок на вітражах каплиці.Кафе собор Антверпен

      Інтер'єр готичного кафе у соборі в Антверпені

      Кафе собор Антверпен
      Вікна у барі нагадають вікна головного собору Антверпена

      Собор кафе бар Антверпен
      Барна стійка у кафе розмістилась посеред приміщення колишньої дзвіниці

      кафе бар собор Антверпен
      Незвичне поєднання кольорів і фактур у кафе в соборі в Антверпені

      собор кафе Антверпен
      Вхід у кафе у соборі в Антверпені

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Бельгія Архітектура і дизайн
      Джерело: 24 канал
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