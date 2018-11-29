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      Бар в церкви: чем поражает интерьер смелого кафе в Антверпене

      88 Читати новину українською
      Бар в готическом соборе Антверпена
      Бар в готическом соборе Антверпена / www.dezeen.com

      В бельгийском Антверпене бывшая колокольня местного готического собора получила новое назначение и превратилась в просторное и уютное кафе.

      Готическое кафе открылось в здании бывшей колокольни Святого Иоанна, которая принадлежала к собору Антверпенской Богоматери, который является одной из визитных карточек города.

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      Заведение получило простое название Cafe De Plek (Место кафе).

      Над его дизайном работала студия Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнеры признаются, что во время работы вдохновлялись структурными элементами готического собора.

      Интерьер этого кафе имеет свои особенности – внутри часовни установили специальную деревянную конструкцию, которая стала баром, а уже вокруг него расставили столики.

      Оконные проемы вокруг импровизированного бара по форме перекликаются с реальными окнами в соборе.

      В интерьере преобладает бирюзово-голубой цвет, который повторяет оттенок на витражах часовни.


      Кафе собор Антверпен

      Интерьер готического кафе в соборе в Антверпене

      Кафе собор Антверпен
      Окна в баре напоминают окна главного собора Антверпена

      Собор кафе бар Антверпен
      Барная стойка в кафе разместилась посреди помещения бывшей колокольни

      кафе бар собор Антверпен
      Необычное сочетание цветов и фактур в кафе в соборе в Антверпене

      собор кафе Антверпен
      Вход в кафе в соборе в Антверпене

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Бельгия Архитектура и дизайн
      Источник: 24 канал
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