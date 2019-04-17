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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Університет з ефектом доміно: фото карколомної споруди

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      Массачусетський університет у США отримав вигадливе доповнення від архітектурного бюро Bjarke Ingles Group (BIG).

      Над проектом працював нью-йоркський підрозділ BIG у співпраці з бостонською фірмою Goody Clancy, пише Deezen.

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      Інноваційний центр площею понад 6,5 тисяч метрів став доповненням до старої будівлі школи, яке було збудоване тут у 1964 році.

      Фасад нової споруди нагадує фігуру з доміно, яка от-от впаде. Він зроблений з міцних мідних балок, які поступово схиляються від драматичних кутів до вертикальної позиції.

      університет доміно Массачусетс
      Над проектом нової будівлі університету у Массачусетсі працювало архітектурне бюро BIG

      Всередині доміно-будівлі розташувався просторий простір для роботи та відпочинку. Через скляну конструкцію стін та даху у світлий час доби він завжди наповнений денним світлом і завдяки білому кольору у дизайні інтер'єру попри величезний маштаб приміщення створює враження дуже затишного.

      Інтер'єр інноваційного центру Массачусетського університету: дивіться фото

       

       

      Зі старою будівлею школи нова споруда з'єднана двома мостами.

      Подивіться на приголомшливий проект плавучого міста мабутнього, яке напередодні представило архітектурне бюро BIG.

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      Джерело: 24 канал
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