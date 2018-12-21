19:37
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

      47 Читать новость на русском

      Данське архітектурне бюро UNStudio представило проект нового фінансового центру, який збудують у столиці Грузії.

      Незвичну будівлю планують збудувати у живописному районі грузинської столиці неподалік від озера Лісі.

      Дивіться також: У Швеції відкрився готель, повністю збудований із льоду: неймовірні фото зсередини

      За задумом авторів проекту, важливо було спроектувати споруду, яка б гармонійно вписувалась в живописний ландшафт та архітектурний образ Грузії.

      Тбілісі фінансовий центр проект
      У Тбілісі з'явиться фінансовий центр за проектом UNStudio

      В UNStudio кажуть, що надихались історичними спорудами країни: ідея з плоскими дахами і різнорівневими конструкціями була запозичена з кам'яного села-фортеці Шатілі.

      Тбілісі фінансовий центр UNStudio
      Проект фінансового центру у Тбілісі

      Архітектори мали намір створили глибокий і водночас відкритий простір, який би відрізнявся від типових фінансових споруд.

      торговий центр Тбілісі архітектура інтер'єр
      Інтер'єр нового фінансового центру у Тбілісі

      Проект передбачає, що в новому центрі оселиться не лише штаб квартира TBC Bank та інноваційна лабораторія, але й культурний центр для містян з галереями, кафе, коворкінгом і навіть дитячим садком.

      Дивіться також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Архітектура Новини нерухомості світу Круті будівлі Новини Грузії Фотоновини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Украине занять оружейные рынки
      сьогодні , 19:04 Как Украине занять оружейные рынки
      Андрій Воропаєв 260
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      22 грудня , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      сьогодні , 19:01 Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      Ірина Поліщук 1517
      Як транш МВФ вплине на ринок нерухомості України: пояснення експерта
      сьогодні , 17:31 Як транш МВФ вплине на ринок нерухомості України: пояснення експерта
      582
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Подорожчання інтернету: бути чи не бути
       11 жовтня 2017 , 19:00
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Хацкевич: Шахтар – це не українська, а бразильська команда
       6 серпня , 19:30
      Динамо – Яблонец: матч може бути перенесений з НСК Олімпійський
       11 грудня , 19:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук