В гармонии с природой: проект нового футуристического финансового центра в Тбилиси

Датское архитектурное бюро UNStudio представило проект нового финансового центра, который построят в столице Грузии.

Необычное здание планируют построить в живописном районе грузинской столицы неподалеку от озера Лиси.

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По замыслу авторов проекта, важно было спроектировать здание, которое бы гармонично вписывалась в живописный ландшафт и архитектурный образ Грузии.



В Тбилиси появится финансовый центр по проекту UNStudio

В UNStudio говорят, что вдохновлялись историческими сооружениями страны: идея с плоскими крышами и разноуровневыми конструкциями была заимствована из каменного села-крепости Шатили.



Проект финансового центра в Тбилиси

Архитекторы намеревались создать глубокое и одновременно открытое пространство, которое бы отличалось от типичных финансовых сооружений.



Интерьер нового финансового центра в Тбилиси

Проект предусматривает, что в новом центре поселится не только штаб квартира TBC Bank и инновационная лаборатория, но и культурный центр для горожан с галереями, кафе, коворкингом и даже детским садом.

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