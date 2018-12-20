В Швеции открылся отель, полностью построенный из льда: невероятные фото изнутри
Каждый год в шведской Лапландии художники и скульпторы из разных стран мира принимают участие в строительстве необычного ледяного отеля.
Его заново строят ежегодно в течение 12 недель.
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2500 тонн льда из реки Турнеельвен вблизи населенного пункта Юккасъярви на севере Швеции собирают ежегодно в марте.
Он хранится до октября, а потом до декабря продолжается строительство гостиницы.
В этом году ее возводили уже в 29 раз. К этому необычному процессу присоединились 34 художника из разных стран мира.
В этом отеле все – от стен и кроватей до элементов декора – сделаные из снега и льда.
Комната в отеле Ice Hotel в шведской Лапландии
Ice Hotel 2018 имеет свои уникальные особенности.
Интерьер отеля Ice Hotel 2018 в Швеции
Например, только в этом году посетители могут провести ночь внутри мифического портала. Создатели ледяной спальне отмечают, что это место только для чистых сердцем".
Правда, отдых в Ice Hotel не из дешевых. Так, на выходные в январе стоимость бронирования самого дешевого двухместного номера начинается от 300 долларов (примерно 8,5 тысяч гривен).
Отель работает до апреля – потом он тает и пополняет воды реки Турнеэльвен, на берегу которой и стоит.