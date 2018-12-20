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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У Швеції відкрився готель, повністю збудований із льоду: неймовірні фото зсередини

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      Щороку у шведській Лапландії художники та скульптори з різних країн світу беруть участь у будівництві незвичного крижаного готелю.

      Його заново будують щороку впродовж 12 тижнів.

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      2500 тонн льоду із річки Турнеельвен поблизу населеного пункту Юккас'ярві на півночі Швеції збирають щороку у березні.

      Він зберігається до жовтня, а тоді до грудня триває будівництво готелю.

      Цьогоріч його зводили вже 29 раз. До цього незвичного процесу долучились 34 художники з різних країн світу.

      У цьому готелі все – від стін та ліжок до елементів декору – зроблене зі снігу та льоду.

      готель з льоду Швеція інтер'єр
      Кімната у готелі Ice Hotel у шведській Лапландії

      Ice Hotel 2018 має свої унікальні особливості.

      Готель Швеція Лапландія лід
      Інтер'єр готелю Ice Hotel 2018 у Швеції

      Наприклад, лише цього року відвідувачі можуть провести ніч всередині міфічного порталу. Творці крижаної спальні зазначають, що ця місцина лише "для чистих серцем".

      Щоправда, відпочинок в Ice Hotel не з дешевих. Так, на вихідні у січні вартість бронювання найдешевшого двомісного номера починається від 300 доларів (приблизно 8,5 тисяч гривень).

      Готель працює до квітня – тоді він тане і поповнює води річки Турнеельвен, на березі якої й стоїть.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Фотоновини Дизайн Швеція
      Джерело: 24 канал
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