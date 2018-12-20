У Швеції відкрився готель, повністю збудований із льоду: неймовірні фото зсередини

Щороку у шведській Лапландії художники та скульптори з різних країн світу беруть участь у будівництві незвичного крижаного готелю.

Його заново будують щороку впродовж 12 тижнів.

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2500 тонн льоду із річки Турнеельвен поблизу населеного пункту Юккас'ярві на півночі Швеції збирають щороку у березні.

Він зберігається до жовтня, а тоді до грудня триває будівництво готелю.

Цьогоріч його зводили вже 29 раз. До цього незвичного процесу долучились 34 художники з різних країн світу.

У цьому готелі все – від стін та ліжок до елементів декору – зроблене зі снігу та льоду.



Кімната у готелі Ice Hotel у шведській Лапландії

Ice Hotel 2018 має свої унікальні особливості.



Інтер'єр готелю Ice Hotel 2018 у Швеції

Наприклад, лише цього року відвідувачі можуть провести ніч всередині міфічного порталу. Творці крижаної спальні зазначають, що ця місцина лише "для чистих серцем".

Щоправда, відпочинок в Ice Hotel не з дешевих. Так, на вихідні у січні вартість бронювання найдешевшого двомісного номера починається від 300 доларів (приблизно 8,5 тисяч гривень).

Готель працює до квітня – тоді він тане і поповнює води річки Турнеельвен, на березі якої й стоїть.