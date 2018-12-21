Отель в сутки: дизайнер превратил обычные контейнеры в фешенебельное жилье
Французский дизайнер Ора Ито причудливо трансформировал обычные грузовые контейнеры в жилые помещения.
Проект Flying Nest разработали для французской гостиничной группы AccorHotels.
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По замыслу дизайнера, старые транспортные контейнеры за считанные часы можно превратить в привлекательные гостевые помещения, которые можно без проблем собирать и перевозить с места на место.
Такой кочевой отель, по словам создателя, можно смонтировать менее, чем за сутки.
Кочевой отель от французского дизайнера
Благодаря деревянной обивке в прошлых неуютных громоздких транспортных контейнерах удалось создать довольно уютную атмосферу – почти, как в горных шале.
Передвижной отель Flying Nest можно смонтировать менее чем за сутки
Такой передвижной отель может стать настоящей находкой для организаторов фестивалей на открытом воздухе и корпоративных выездов на природу.
Проект передвижного отеля Flying Nest от французского дизайнера
К тому же, этот проект получил ряд "зеленых сертификатов", как самодостаточное и экологически чистое архитектурное сооружение.