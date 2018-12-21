Отель в сутки: дизайнер превратил обычные контейнеры в фешенебельное жилье

Французский дизайнер Ора Ито причудливо трансформировал обычные грузовые контейнеры в жилые помещения.

Проект Flying Nest разработали для французской гостиничной группы AccorHotels.

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По замыслу дизайнера, старые транспортные контейнеры за считанные часы можно превратить в привлекательные гостевые помещения, которые можно без проблем собирать и перевозить с места на место.

Такой кочевой отель, по словам создателя, можно смонтировать менее, чем за сутки.



Кочевой отель от французского дизайнера

Благодаря деревянной обивке в прошлых неуютных громоздких транспортных контейнерах удалось создать довольно уютную атмосферу – почти, как в горных шале.



Передвижной отель Flying Nest можно смонтировать менее чем за сутки

Такой передвижной отель может стать настоящей находкой для организаторов фестивалей на открытом воздухе и корпоративных выездов на природу.



Проект передвижного отеля Flying Nest от французского дизайнера

К тому же, этот проект получил ряд "зеленых сертификатов", как самодостаточное и экологически чистое архитектурное сооружение.