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      Отель в сутки: дизайнер превратил обычные контейнеры в фешенебельное жилье

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      Французский дизайнер Ора Ито причудливо трансформировал обычные грузовые контейнеры в жилые помещения.

      Проект Flying Nest разработали для французской гостиничной группы AccorHotels.

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      По замыслу дизайнера, старые транспортные контейнеры за считанные часы можно превратить в привлекательные гостевые помещения, которые можно без проблем собирать и перевозить с места на место.

      Такой кочевой отель, по словам создателя, можно смонтировать менее, чем за сутки.

      готель контейнери Франція
      Кочевой отель от французского дизайнера

      Благодаря деревянной обивке в прошлых неуютных громоздких транспортных контейнерах удалось создать довольно уютную атмосферу – почти, как в горных шале.

      готель контейнери пересувний готель
      Передвижной отель Flying Nest можно смонтировать менее чем за сутки

      Такой передвижной отель может стать настоящей находкой для организаторов фестивалей на открытом воздухе и корпоративных выездов на природу.

      готель контейнери пересувний готель
      Проект передвижного отеля Flying Nest от французского дизайнера

      К тому же, этот проект получил ряд "зеленых сертификатов", как самодостаточное и экологически чистое архитектурное сооружение.

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      Теги: Новости Франции Фотоновости Новости недвижимости Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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