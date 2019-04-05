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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Плавуче місто майбутнього: архітектори презентували неймовірний проект

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      Відоме данське архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста майбутнього, яке має на меті рятувати від стихійних лих та катаклізмів.

      Поселення буде розраховане на 10 тисяч мешканців.

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      Населені пункти будуть спроектовані у вигляді спеціальних шестикутних платформ, пришвартованих до дна океану.

      плавуче місто майбутнього
      Проект плавучого міста майбутнього від архітектурного бюро BIG

      На цих острівках буде передбачене все необхідне для комфортного проживання – від прісної води та електроенергії до власного вирощування продуктів.

      місто мабутнього архітектура круті будівлі
      У місті продукуватимуть електроенергію та вирощуватимуть рослини

      Дослідження стверджують, що до 2050 року 9 з 10 найбільших мегаполісів світу будуть затоплені через підвищення рівня моря.

      Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім,
      – переконаний засновник BIG Бьярке Інгельс.

      Проект передбачає, що у разі землетрусу, цунамі чи іншої стихії, плавуче місто можна буде відбуксирувати на безпечну відстань.

      місто майбутнього архітектура круті будівлі
      У разі стихійних лих місто можна буде відбуксирувати

      Перший прототип такого міста майбутнього планують збудувати на Іст-Рівер у Нью-Йорку.

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Архітектура Екологія Круті будівлі Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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