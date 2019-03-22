Поснідати під водою: фото з першого в Європі підводного ресторану
У Норвегії відкрився перший у Європі підводний ресторан. Заклад під назвою Under спроектувало місцеве архітектурне бюро Snøhetta.
Ресторан відкрився у найпівденнішій точці узбережжя неподалік від комуни .
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Будівля спроектована у вигляді напівзатонулої 34-метрової споруди, яка за задумом творців з часом має обрости водоростями і стати схожою на справжній природний риф.
У цьому місці часто вирують шторми, тому для будівництва першого в Європі підводного ресторану бюро Snøhetta використовувало бетон, який здатен витримати тиск та удари потужних хвиль.
Надводна частина ресторану виконана зі стилізованого дерева.
Перший підводний ресторан Європи у Норвегії
Споруда також функціонуватиме як дослідницький центр, де можна буде вивчати зміни морського дна впродовж усього року.
Інтер'єр закладу, без перебільшення, вражає – відчуття, що ви обідаєте, перебуваючи в цей час під водою, напевно, важко з чимось порівняти.
Залежно від сезону і кольору морського дна, краєвид за вікном змінюватиметься – від сапфірово-синього взимку до смарагдово-зеленого – у літні дні.
Щоб підкреслити ці природні кольори, у ресторані встановлять спеціальне підсвічування, а вночі будуть підсвічувати дно, щоб заманити рибу.
Інтер'єр першого у Європі підводного ресторану
Ресторан зможе вмістити одночасно 35-40 відвідувачів. Над меню закладу працювали кухарі з досвідом роботи в ресторанах Michelin.
До слова, у китайському Шанхаї працює розкішний готель, де можна переночувати у номерах під водою.