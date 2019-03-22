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      Поснідати під водою: фото з першого в Європі підводного ресторану

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      У Норвегії відкрився перший у Європі підводний ресторан. Заклад під назвою Under спроектувало місцеве архітектурне бюро Snøhetta.

      Ресторан відкрився у найпівденнішій точці узбережжя неподалік від комуни .

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      Будівля спроектована у вигляді напівзатонулої 34-метрової споруди, яка за задумом творців з часом має обрости водоростями і стати схожою на справжній природний риф.

      У цьому місці часто вирують шторми, тому для будівництва першого в Європі підводного ресторану бюро Snøhetta використовувало бетон, який здатен витримати тиск та удари потужних хвиль.

      Надводна частина ресторану виконана зі стилізованого дерева.

      ресторан Норвегія архітектура
      Перший підводний ресторан Європи у Норвегії

      Споруда також функціонуватиме як дослідницький центр, де можна буде вивчати зміни морського дна впродовж усього року.

      Інтер'єр закладу, без перебільшення, вражає – відчуття, що ви обідаєте, перебуваючи в цей час під водою, напевно, важко з чимось порівняти.

       

       

      Залежно від сезону і кольору морського дна, краєвид за вікном змінюватиметься – від сапфірово-синього взимку до смарагдово-зеленого – у літні дні.

      Щоб підкреслити ці природні кольори, у ресторані встановлять спеціальне підсвічування, а вночі будуть підсвічувати дно, щоб заманити рибу.

      ресторан Норвегія архітектура
      Інтер'єр першого у Європі підводного ресторану

      Ресторан зможе вмістити одночасно 35-40 відвідувачів. Над меню закладу працювали кухарі з досвідом роботи в ресторанах Michelin.

      До слова, у китайському Шанхаї працює розкішний готель, де можна переночувати у номерах під водою.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Норвегія Архітектура Круті будівлі Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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