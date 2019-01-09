Приватність понад усе: незвичний будинок-фортеця посеред мегаполісу у Японії

Бюро Apollo Architects & Associates японського архітектора Сатоші Куросакі представило своє чергове сміливе творіння.

Споруда, яка зовні більше нагадує металеву коробку, з'явилась біля Токіо у густонаселеному районі Фучу.

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На перший погляд здається, що у будівлі зовсім немає вікон, натомість видніється кількаметрова порожнеча, яка виконує роль таємної "зовнішньої вітальні", пише dezeen.



Екстер'єр будинку від японських архітекторів Apollo Architects & Associates

Будинок з назвою Cover House архітектори з Apollo Architects & Associates розробили на замовлення власників, які побажали у своїй оселі зберегти конфіденційність і своєрідну відмежованість від зовнішнього світу. Але водночас вони хотіли, щоб їхнє помешкання мало достатньо природного освітлення.



Власна тераса у закритому будинку Cover House біля Токіо

Дахи і зовнішні стіни будівлі зроблені зі спеціального металу Galvalume сірого кольору. Саме він виконує роль такого собі "муру", що має завдання захистити приватність мешканців.

Натомість величезний отвір у даху дозволяє проникати всередину достатній кількості сонячного світла і робить внутрішній простір помешкання більш відкритим.



Інтер'єр будинку Cover House від японських архітекторів

У будівлі навіть є власний невеликий двір із зеленню. За задумом дизайнерів, у ньому можна неспішно відпочити на затишній канапі.

Представники Apollo Architects & Associates пояснюють, що мали на меті створити у Cover House своєрідну атмосферу домашнього готелю, коли друзі та родичі після спільної вечері на нижньому поверсі, могли розслабитись на терасі нагорі.



Інтер'єр будинку Cover House біля Токіо