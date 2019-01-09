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      Приватність понад усе: незвичний будинок-фортеця посеред мегаполісу у Японії

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      Бюро Apollo Architects & Associates японського архітектора Сатоші Куросакі представило своє чергове сміливе творіння.

      Споруда, яка зовні більше нагадує металеву коробку, з'явилась біля Токіо у густонаселеному районі Фучу.

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      На перший погляд здається, що у будівлі зовсім немає вікон, натомість видніється кількаметрова порожнеча, яка виконує роль таємної "зовнішньої вітальні", пише dezeen.

      будинок Японія архітектура
      Екстер'єр будинку від японських архітекторів Apollo Architects & Associates

      Будинок з назвою Cover House архітектори з Apollo Architects & Associates розробили на замовлення власників, які побажали у своїй оселі зберегти конфіденційність і своєрідну відмежованість від зовнішнього світу. Але водночас вони хотіли, щоб їхнє помешкання мало достатньо природного освітлення.

      тераса будинок Японія
      Власна тераса у закритому будинку Cover House біля Токіо

      Дахи і зовнішні стіни будівлі зроблені зі спеціального металу Galvalume сірого кольору. Саме він виконує роль такого собі "муру", що має завдання захистити приватність мешканців.

      Натомість величезний отвір у даху дозволяє проникати всередину достатній кількості сонячного світла і робить внутрішній простір помешкання більш відкритим.

      інтер'єр будинок тераса Японія Токіо
      Інтер'єр будинку Cover House від японських архітекторів

      У будівлі навіть є власний невеликий двір із зеленню. За задумом дизайнерів, у ньому можна неспішно відпочити на затишній канапі.

      Представники Apollo Architects & Associates пояснюють, що мали на меті створити у Cover House своєрідну атмосферу домашнього готелю, коли друзі та родичі після спільної вечері на нижньому поверсі, могли розслабитись на терасі нагорі.

      Інтер'єр будинок Японія Токіо
      Інтер'єр будинку Cover House біля Токіо

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      Теги: Фотоновини Новини нерухомості Круті будівлі Новини нерухомості світу Архітектура Японія
      Джерело: 24 канал
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