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      Житловий будинок-хвиля "виринув" у Данії: фото приголомшливої споруди

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      У данському місті Вайле закінчили будівництво незвичного багатоповерхового житлового будинку у вигляді хвилі.

      Проект будівлі вражає з першого погляду. Його розробляли професіонали з місцевого архітектурного бюро Henning Larsen Architects.

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      Житловий комплекс вміщує 5 корпусів загальною площею 14 тисяч метрів квадратних.

      будинок хвиля Данія архітектура
      Будинок-хвиля у данському місті Вайле

      За задумом архітекторів, будівля має гармонійно вписуватись у ландшафт місцевого фіорду. Вона розташована на самому березі Вайлефіорда і її силует запросто можна роздивитись на поверхні води.

      Данія будинок хвиля
      Силует будинку-хвилі у Данії відображається у воді

      Будівництво "хвилі" зайняло понад 10 років. Споруджувати будівлю почали ще у далекому 2006-му, але через світову фінансову кризу у 2008-му його призупинили. Відновили будівельні роботи лише у 2015-му і закінчили у 2018-му.

      будинок хвиля Данія проект
      Будівництво будинку-хвилі у Данії тривало понад 10 років

      До слова, напередодні стало відомо, що у столиці Данії Копенгагені планують збудувати сучасне екопоселення, для створення якого будуть використовувати лише перероблені матеріали.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Фотоновини Данія
      Джерело: 24 канал
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