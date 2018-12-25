Житловий будинок-хвиля "виринув" у Данії: фото приголомшливої споруди

У данському місті Вайле закінчили будівництво незвичного багатоповерхового житлового будинку у вигляді хвилі.

Проект будівлі вражає з першого погляду. Його розробляли професіонали з місцевого архітектурного бюро Henning Larsen Architects.

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Житловий комплекс вміщує 5 корпусів загальною площею 14 тисяч метрів квадратних.



Будинок-хвиля у данському місті Вайле

За задумом архітекторів, будівля має гармонійно вписуватись у ландшафт місцевого фіорду. Вона розташована на самому березі Вайлефіорда і її силует запросто можна роздивитись на поверхні води.



Силует будинку-хвилі у Данії відображається у воді

Будівництво "хвилі" зайняло понад 10 років. Споруджувати будівлю почали ще у далекому 2006-му, але через світову фінансову кризу у 2008-му його призупинили. Відновили будівельні роботи лише у 2015-му і закінчили у 2018-му.



Будівництво будинку-хвилі у Данії тривало понад 10 років

До слова, напередодні стало відомо, що у столиці Данії Копенгагені планують збудувати сучасне екопоселення, для створення якого будуть використовувати лише перероблені матеріали.