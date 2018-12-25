Жилой дом-волна "вынырнул" в Дании: фото впечатляющего сооружения

В датском городе Вайле закончили строительство необычного многоэтажного жилого дома в виде волны.

Проект здания поражает с первого взгляда. Его разрабатывали профессионалы из местного архитектурного бюро Henning Larsen Architects.

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Жилой комплекс вмещает 5 корпусов общей площадью 14 тысяч квадратных метров.



Дом-волна в датском городе Вайле

По замыслу архитекторов, здание должно гармонично вписываться в ландшафт местного фьорда. Оно расположено на самом берегу Вайлефьорда и его силуэт запросто можно разглядеть на поверхности воды.



Силуэт дома-волны в Дании отражается в воде

Строительство "волны" заняло больше 10 лет. Строить здание начали еще в далеком 2006-м, но из-за мирового финансового кризиса в 2008-м его приостановили. Возобновили строительные работы только в 2015-м, и закончили в 2018-ом.



Строительство дома-волны в Дании продолжалось больше 10 лет

К слову, накануне стало известно, что в столице Дании Копенгагене планируют построить современное экопоселение, для создания которого будут использовать только переработанные материалы.