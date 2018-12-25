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      Жилой дом-волна "вынырнул" в Дании: фото впечатляющего сооружения

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      В датском городе Вайле закончили строительство необычного многоэтажного жилого дома в виде волны.

      Проект здания поражает с первого взгляда. Его разрабатывали профессионалы из местного архитектурного бюро Henning Larsen Architects.

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      Жилой комплекс вмещает 5 корпусов общей площадью 14 тысяч квадратных метров.

      будинок хвиля Данія архітектура
      Дом-волна в датском городе Вайле

      По замыслу архитекторов, здание должно гармонично вписываться в ландшафт местного фьорда. Оно расположено на самом берегу Вайлефьорда и его силуэт запросто можно разглядеть на поверхности воды.

      Данія будинок хвиля
      Силуэт дома-волны в Дании отражается в воде

      Строительство "волны" заняло больше 10 лет. Строить здание начали еще в далеком 2006-м, но из-за мирового финансового кризиса в 2008-м его приостановили. Возобновили строительные работы только в 2015-м, и закончили в 2018-ом.

      будинок хвиля Данія проект
      Строительство дома-волны в Дании продолжалось больше 10 лет

      К слову, накануне стало известно, что в столице Дании Копенгагене планируют построить современное экопоселение, для создания которого будут использовать только переработанные материалы.

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      Теги: Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости Дания Фотоновости
      Источник: 24 канал
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