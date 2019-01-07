Печера в джунглях: сучасний будинок посеред незайманої природи в Мексиці

На узбережжі мексиканського штату Оахака неподалік від міста Сан-Педро-Тутутепек посеред лісу з'явився незвичний будинок із бетону та дерева.

"Крихітний будинок" (Casa Tiny) – це дебютний проект молодої архітекторки з Мексики Aranza de Ariño.

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Будівлю вона спроектувала на замовлення молодої пари, яка хотіла, щоб їхній майбутній дім був ідеальним місцем для усамітнених відпусток, а в інші пори року його можна було б без проблем здавати в оренду серфінгістам на Airbnb.



Будинок з дерева і бетону посеред природи у Мексиці

Місцина розташована за 200 метрів від пляжу, а узбережжя штату Оахака є одним з улюблених для "мисливців" за ідеальними хвилями, які з'їжджаються сюди зі всього світу.

Загальний кошторис проекту становив 45 тисяч доларів США. У цей бюджет увійшли усі витрати: від інженерних комунікацій до облаштування інтер'єру.



Інтер'єр будинку з дерева і бетону на узбережжі у Мексиці

Площа будинку справді крихітна – всього 26 метрів квадратних. Тут вдалось розмістити простору кухню, яка плавно переходить у відкриту терасу. На другому поверсі є спальня, до якої ведуть потужні бетонні сходи.



Інтер'єр крихітного будинку на узбережжі у Мексиці

Окремої уваги заслуговує ванна кімната, які більше нагадує сучасний варіант бетонної печери.



Ванна кімната у бетонному будинку в Мексиці

Крім бетону, в екстер'єрі споруди було використане дерево місцевої породи парота. У будинку взагалі немає звичних засклених вікон. Натомість величезні дерев'яні ставні у всю висоту будинку додають йому неприступного і водночас затишного вигляду в оточенні мексиканської природи.



Дерев'яні ставні заміняють вікна