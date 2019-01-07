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      Пещера в джунглях: современный дом среди девственной природы в Мексике

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      На побережье мексиканского штата Оахака неподалеку от города Сан-Педро-Тутутепек посреди леса появился необычный дом из бетона и дерева.

      "Крошечный дом" (Casa Tiny) – это дебютный проект молодого архитектора из Мексики Aranza de Ariño.

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      Здание она спроектировала на заказ молодой пары, которая хотела, чтобы их будущий дом был идеальным местом для уединенных отпусков, а в другие времена года его можно было бы без проблем сдавать в аренду серфингистам на Airbnb.

      будинок Мексика бетон дерево

      Дом из дерева и бетона посреди природы в Мексике

      Местность расположена в 200 метрах от пляжа, а побережье штата Оахака является одним из любимых для "охотников" за идеальными волнами, которые съезжаются сюда со всего мира.

      Общая смета проекта составляла 45 тысяч долларов США. В этот бюджет вошли все расходы: от инженерных коммуникаций до обустройства интерьера.

      будинок Мексика бетон дерево

      Интерьер дома из дерева и бетона на побережье в Мексике

      Площадь дома действительно крошечная – всего 26 метров квадратных. Здесь удалось разместить просторную кухню, которая плавно переходит в открытую террасу. На втором этаже есть спальня, к которой ведет мощная бетонная лестница.

      мексика будинок бетон дерево

      Интерьер крошечного дома на побережье в Мексике

      Отдельного внимания заслуживает ванная комната, которая больше напоминает современный вариант бетонной пещеры.

      ванна будинок Мексика

      Ванная комната в бетонном доме в Мексике

      Кроме бетона, в экстерьере сооружения было использовано дерево местной породы парота. В доме вообще нет привычных застекленных окон. Зато огромные деревянные ставни во всю высоту здания придают ему неприступный и в то же время уютный вид в окружении мексиканской природы.

      будинок Мексика вікна ставні
      Деревянные ставни заменяют окна

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      Теги: Новости недвижимости Фотоновости Мексика Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира
      Источник: his.ua
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