Пещера в джунглях: современный дом среди девственной природы в Мексике

На побережье мексиканского штата Оахака неподалеку от города Сан-Педро-Тутутепек посреди леса появился необычный дом из бетона и дерева.

"Крошечный дом" (Casa Tiny) – это дебютный проект молодого архитектора из Мексики Aranza de Ariño.

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Здание она спроектировала на заказ молодой пары, которая хотела, чтобы их будущий дом был идеальным местом для уединенных отпусков, а в другие времена года его можно было бы без проблем сдавать в аренду серфингистам на Airbnb.

Дом из дерева и бетона посреди природы в Мексике

Местность расположена в 200 метрах от пляжа, а побережье штата Оахака является одним из любимых для "охотников" за идеальными волнами, которые съезжаются сюда со всего мира.

Общая смета проекта составляла 45 тысяч долларов США. В этот бюджет вошли все расходы: от инженерных коммуникаций до обустройства интерьера.

Интерьер дома из дерева и бетона на побережье в Мексике

Площадь дома действительно крошечная – всего 26 метров квадратных. Здесь удалось разместить просторную кухню, которая плавно переходит в открытую террасу. На втором этаже есть спальня, к которой ведет мощная бетонная лестница.

Интерьер крошечного дома на побережье в Мексике

Отдельного внимания заслуживает ванная комната, которая больше напоминает современный вариант бетонной пещеры.

Ванная комната в бетонном доме в Мексике

Кроме бетона, в экстерьере сооружения было использовано дерево местной породы парота. В доме вообще нет привычных застекленных окон. Зато огромные деревянные ставни во всю высоту здания придают ему неприступный и в то же время уютный вид в окружении мексиканской природы.



Деревянные ставни заменяют окна