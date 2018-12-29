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      One Room Hotel: чем поражает крошечный отель с единственным номером

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      В бельгийском городе Антверпен можно снять апартаменты в особом отеле, в котором вы будете одним и главным постояльцем.

      Отель с единственным номером открылся в здании 17-го века.

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      Внутри трехкомнатного сооружения шириной не менее 2,5 метра содержится одна комната, поэтому заведение имеет соответствующее название One Room.

      готель бельгія Антверпен
      Отель с единственным номером в доме 17-го века в Антверпене

      Обустройством интерьера занималась бельгийская архитектурная фирма DMVA. По замыслу авторов, надо было спроектировать что-то среднее между домом загородным для отдыха и минималистичным гостиничным номером с одной спальней, пишет dezeen.com.

      готель номер Бельгія Антверпен
      One Room Hotel в Антверпене

      Владельцами помещения являются супруги бельгийцев. Они захотели приобрести эту скромную недвижимость, чтобы было где останавливаться во время визитов в город. А потом решили, что будут не против, чтобы в их отсутствие там останавливать и гости из других городов и стран.

      Несмотря на обманчивый внешний вид, внутри здание общей площадью более 100 квадратных метров довольно просторное.

      інтер'єр готель бельгія антверпен
      Интерьер крошечного отеля в Антверпене

      Три этажа соединены несколькими лестничными клетками. Кроме спальни, в доме также предусмотрена гостиная, кухня и ванная, а на последнем этажа можно подняться на роскошную террасу на крыше.

      готель тераса Бельгія Антверпен
      Терраса на крыше отеля One Room Hotel в Антверпене

      Пространства помещению добавляет преимущественно белый цвет в интерьере. А входная дверь, пол и лестницы сохранили в естественных оттенках дерева.

      К слову, ранее в бельгийском Антверпене появилось смелое кафе, которое открыли в здании церкви.

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      Теги: Курьезные новости Фотоновости Дизайн Новости недвижимости мира Бельгия Новости недвижимости Крутые здания
      Источник: 24 канал
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