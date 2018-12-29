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      One Room Hotel: чим вражає крихітний готель з єдиним номером

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      У бельгійському місті Антверпен можна зняти апартаменти в особливому готелі, в якому ви будете одним і найголовнішим постояльцем.

      Готель з єдиним номером відкрився у будівлі 17-го століття.

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      Всередині трикімнатної споруди шириною трохи менше ніж 2,5 метри міститься одна кімната, тому заклад має й відповідну назву One Room.

      готель бельгія Антверпен
      Готель з єдиним номером у будинку 17-го століття в Антверпені

      Облаштуванням інтер'єру займалась бельгійська архітектурна фірма DMVA. За задумом авторів, треба було спроектувати щось середнє між будинком заміським для відпочинку та мінімалістичним готельним номером з однією спальнею, пише dezeen.com.

      готель номер Бельгія Антверпен
      One Room Hotel в Антверпені

      Власниками помешкання є подружжя бельгійців. Вони захотіли придбати цю скромну нерухомість, щоб мати де зупинятись під час візитів у місто. А згодом вирішили, щоб будуть не проти, якщо за їхньої відсутності там зупинятимуть й гості з інших міст і країн.

      Попри оманливий зовнішній вигляд, всередині будівля загальною площею понад 100 метрів квадратних є доволі просторою.

      інтер'єр готель бельгія антверпен
      Інтер'єр крихітного готелю в Антверпені

      Три поверхи з'єднані кількома сходовими клітками. Окрім спальні, у будинку також передбачена вітальня, кухня та ванна, а з останньому поверху можна піднятись на розкішну терасу на даху.

      готель тераса Бельгія Антверпен
      Тераса на даху готелю One Room Hotel в Антверпені

      Простору помешканню додає переважно білий колір в інтер'єрі. А вхідні двері, підлогу і сходи зберегли у природних відтінках дерева.

      До слова, раніше у бельгійському Антверпені з'явилось сміливе кафе, яке відкрили в будівлі церкви.

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      Теги: Курйозні новини Фотоновини Новини нерухомості світу Дизайн Бельгія Новини нерухомості Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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