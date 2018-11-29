Брутальный снаружи, комфортный внутри: как выглядит офис в модернистском здании в Брюсселе

Архитектурное бюро Going East нашло решение для необычного модернистского здания на окраине Брюсселя.

Памятка брутальной архитектуры, которая появилась в брюссельском районе Буафор является работой бельгийского архитектора польского происхождения Константина Бродского.

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Собраное из 756 бетонных блоков сооружение больше напоминает футуристическое здание на территории бывшего Советского Союза.



Модернистское здание состоит из стилизованных бетонных блоков

Ранее здесь был расположен офис цементной компании CBR, а превратился в современное офисное пространство с коворкингом.

Дизайнеры Fosbury & Sons показали, насколько интерьер строгого снаружи здания могут изменить мягкие комфортные диваны, вазы, цветы и свечи.



Дизайнеры создали в офисе уютную атмосферу

В коворкинге разместили немало арт-объектов, которые элегантно вписываются в интерьер.



Интерьер офисного помещения на окраине Брюсселя

Для компаний и их сотрудников, работающих в новом офисе, создали специальное приложение, где коллеги могут общаться и договариваться, чтобы вместе пообедать или выпить чашечку кофе во время перерыва.