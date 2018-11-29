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      Брутальный снаружи, комфортный внутри: как выглядит офис в модернистском здании в Брюсселе

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      Архитектурное бюро Going East нашло решение для необычного модернистского здания на окраине Брюсселя.

      Памятка брутальной архитектуры, которая появилась в брюссельском районе Буафор является работой бельгийского архитектора польского происхождения Константина Бродского.

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      Собраное из 756 бетонных блоков сооружение больше напоминает футуристическое здание на территории бывшего Советского Союза.

      будівля офіс Брюссель
      Модернистское здание состоит из стилизованных бетонных блоков

      Ранее здесь был расположен офис цементной компании CBR, а превратился в современное офисное пространство с коворкингом.

      Дизайнеры Fosbury & Sons показали, насколько интерьер строгого снаружи здания могут изменить мягкие комфортные диваны, вазы, цветы и свечи.

      офіс Брюссель
      Дизайнеры создали в офисе уютную атмосферу

      В коворкинге разместили немало арт-объектов, которые элегантно вписываются в интерьер.

      дизайн архітектура офіс Брюссель
      Интерьер офисного помещения на окраине Брюсселя

      Для компаний и их сотрудников, работающих в новом офисе, создали специальное приложение, где коллеги могут общаться и договариваться, чтобы вместе пообедать или выпить чашечку кофе во время перерыва.

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      Теги: Новости недвижимости Бельгия Архитектура и дизайн Новости недвижимости мира Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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