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      Роза пустыни: здание Национального музея Катара поражает снаружи и внутри

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      Национальный музей Катара открылся в Дохе
      Национальный музей Катара открылся в Дохе / Getty images

      В городе Доха открылся долгожданный Национальный музей Катара, здание которого спроектировал известный французский архитектор Жан Нувель.

      Здание еще до открытия называли одним из самых ожидаемых сооружений 2019 года.

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      На создание проекта музея лауреата Притцкеровской премии Жана Нувель вдохновил обычный гипс. А именно его особый морфологический тип, который поэтично называют "розой пустыни". Образуется он преимущественно в пустыне, когда через богатый гипсом песок проходит дождевая вода.

      музей катар гіпс троянда пустелі
      Разновидность гипса, который вдохновил Жана Нувеля на проект Национального музея Катара

      Здание площадью более 40 тысяч метров квадратных расположено на известной набережной Корниш и внешне действительно напоминает разветвленную розу.

      Экстерьер здания состоит из дискообразных конструкций разного диаметра. Их комбинировали из стали, стекла, фиброцемента, чтобы любым способом воспроизвести пластиноподобную форму этого необычного минерала.

      музей Катар будівля Доха
      Здание Национального музея Катара в Дохе

      По замыслу архитектора, от одного только взгляда на здание у посетителей должно складываться впечатление полного погружения как в пустыню, так и в море, ведь Персидский полуостров омывается водами Персидского залива.

      Экспозиция музея поражает не меньше, чем его внешний вид. В 11 галереях представлены артефакты, посвященные музыке, поэзии, археологии. Посетитель может не только познакомиться с богатой историей Катара, но и благодаря интерактивным технологиям может буквально стать ее участником.

       

      Строительство музея обошлось Катару в 434 миллиона долларов.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Катар Крутые здания Архитектура
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