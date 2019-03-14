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      Самый высокий искусственный водопад в мире появится в аэропорту Сингапура: захватывающие фото

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      Самый высокий в мире искусственный водопад вскоре откроется в Сингапуре
      Самый высокий в мире искусственный водопад вскоре откроется в Сингапуре / safdiearchitects.com

      Строительство самого высокого в мире крытого водопада высотой 40 метров завершается в главном аэропорту Сингапура Jewel Changi Airport.

      Гигантское здание аэропорта включает в себя не только стойки регистрации и залы ожидания. Бюро Safdie Architects проектировало здание как многофункциональный комплекс с собственными достопримечательностями, отелем, садами и водопадом.

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      Комплекс Jewel Changi Airport занимает общую площадь 134 тысячи квадратных метров. 5 из 10 этажей здания скрыты под землей.

      аеропорт Сінгапур дах водоспад

      Дизайнерскаякрыша аэропорта Jewel Changi Airport//Фото: Dezeen

      Его изюминкой станет самый большой в мире крытый водопад Rain Vortex. Он буквально будет падать из круглого отверстия в дизайнерской крыше.

       

       

      Искусственный водопад имеет еще и практическую миссию. Поскольку в Сингапуре часто случаются грозы, Rain Vortex был продуман для перекачивания дождевой воды со скоростью почти 40 тысяч литров в минуту.

      Водоспад Сінгапур аеропортИскусственный водопад в аэропорту Сингапура//Фото: Dezeen

      водоспад аеропорт Сінгапур

      Последние приготовления в аэропорту Сингапура перед открытием//Фото: Dezeen

      Этот поток воды будет охлаждать воздух под куполом здания, а собранную воду будут использовать для внутренних нужд аэропорта.

      Самый высокий крытый водопад в здании аэропорта в Сингапуре: смотрите видео

      Открытие грандиозного здания запланировано на 17 апреля 2019 года.

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      Теги: авиация Сингапур Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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