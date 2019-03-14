Самый высокий искусственный водопад в мире появится в аэропорту Сингапура: захватывающие фото

Строительство самого высокого в мире крытого водопада высотой 40 метров завершается в главном аэропорту Сингапура Jewel Changi Airport.

Гигантское здание аэропорта включает в себя не только стойки регистрации и залы ожидания. Бюро Safdie Architects проектировало здание как многофункциональный комплекс с собственными достопримечательностями, отелем, садами и водопадом.

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Комплекс Jewel Changi Airport занимает общую площадь 134 тысячи квадратных метров. 5 из 10 этажей здания скрыты под землей.

Дизайнерскаякрыша аэропорта Jewel Changi Airport//Фото: Dezeen

Его изюминкой станет самый большой в мире крытый водопад Rain Vortex. Он буквально будет падать из круглого отверстия в дизайнерской крыше.

Искусственный водопад имеет еще и практическую миссию. Поскольку в Сингапуре часто случаются грозы, Rain Vortex был продуман для перекачивания дождевой воды со скоростью почти 40 тысяч литров в минуту.

Искусственный водопад в аэропорту Сингапура//Фото: Dezeen

Последние приготовления в аэропорту Сингапура перед открытием//Фото: Dezeen

Этот поток воды будет охлаждать воздух под куполом здания, а собранную воду будут использовать для внутренних нужд аэропорта.

Самый высокий крытый водопад в здании аэропорта в Сингапуре: смотрите видео

Открытие грандиозного здания запланировано на 17 апреля 2019 года.