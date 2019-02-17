Небоскреб из отпечатка пальца: чем поразит очередная невероятная постройка в Дубае – фото

Американское архитектурное бюро Kidmore, Owings & Merrill (SOM) взялось за реализацию уникального проекта.

В Дубае (ОАЭ) построят небоскреб, фундамент которого будет по-настоящему исключительным. Его сделают из отпечатка пальца 36-летнего шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума.

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Башня Бурдж Джумейра высотой 550 метров "вырастет" на одной из набережных одноименного центрального района Дубая.

Небоскреб с фундаментом в виде отпечатка пальца построят в Дубае

Здание небоскреба будет состоять из двух плоских конструкций, которые соединят между собой при помощи переходов на нескольких этажах.

Здание небоскреба будет состоять из двух плоских конструкций

На нижних этажах уникального сооружения будет предусмотрено пространство для проведения концертов и выставок.

Еще одну площадку для развлекательных событий расположат на высоте 450 метров. Здесь будет фешенебельный ресторан, в котором посетители будут платить не за блюда, а за вид из окна.

На последнем этаже небоскреба обустроят смотровую площадку. За дозой адреналина сюда смогут подняться и любители экстремальных ощущений – здесь откроется специальная зона для прыжков с парашютом.

Фасады небоскреба обустроят мультимедийными LED-панелями, которые во всей красе покажут себя во время фантастических световых шоу, которыми славится Дубай.

Проект небоскреба Бурдж Джумейра в Дубае

Бурдж Джумейра будет иметь даже собственный выход к метро.

Первый этап строительства сооружения планируют завершить к 2023 году.

Небоскреб с отпечатком пальца шейха появится в Дубае: смотрите видео