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      Белым по белому: архитектор из Одессы "украинизировал" известную башню в Токио – фото изнутри

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      Украинский архитектор Владимир Дерезниченко спроектировал дизайн квартиры-капсулы в японской башне Нагакин.

      На стенах квартиры в Токио появилась украинская вышивка. Архитектор из Одессы, который сейчас учится в Японии, сам вызвался принять участие в реновации одной из квартир-капсул в известной токийской башне.

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      В интервью изданию "Маяк" Дерезниченко рассказал, что чтобы быть ближе к проекту, над которым работал, арендовал соседнюю капсулу в этом же здании.

      В качестве одного из дизайнерских решений в капсуле художник решил использовать украинскую вышивку.

      Белым по белому украинский орнамент элегантно украшает одну из стен футуристического жилья в сердце Японии.

      вишивка Токіо вежа Нагакін Японія
      Украинский архитектор спроектировал дизайн интерьера квартиры-капсулы в Токио

      Узор буквально вышивали на плотной льняной ткани, которой впоследствии "утеплили" стену.

      По словам архитектора, в самой вышивке, кроме украинского, заложенный еще и японский код. Ведь, сами крестики символизируют такие важные для японцев понятия, как гора Фудзи или сакура. Они зашифрованы внутри вышивки.

      інтер'єр квартира Токіо вишивка
      Интреьер квартиры-капсулы от украинского архитектора в Токио

      Сам дизайн интерьера комнаты является довольно минималистичным, в нем лишь самое необходимое: кровать, рабочий стол и встроенная мебель.

      дизайн інтер'єр квартира Токіо
      Минималистичный дизайн квартиры с вышивкой в башне Нагакин в Токио

      Чем известна башня Нагакин в Токио?
      Это уникальное здание, спроектированное и возведенное японским архитектором Киси Курокава в 1970-72 годах. На двух бетонных башнях-подставках возведены 11 и 13 этажей, закрепленные 140 модулей-капсул, которые являются отдельными квартирами или офисами.

      Здание является ярким образцом японского метаболизма, архитектурного стиля, возникшего после Второй мировой и символизирует направленность Японии в технологическое будущее.

      via GIPHY

       

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      Теги: Новости недвижимости Япония Новости недвижимости мира Архитектура Крутые здания Дизайн Знай наших! Фотоновости
      Источник: 24 канал
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