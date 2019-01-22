Жизнь в шаре: сколько стоит аренда круглых домов в Нидерландах

Целый район необычной формы жилых домов в виде сфер "вырос" в нидерландском городке Хертогенбос.

Внешне эти сооружения напоминают гигантские мячи для гольфа или поселение инопланетян.

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"Круглый квартал" Bolwoningen расположен всего в часе езды от Амстердама.

Его построили по проекту голландского архитектора и архитектора Дриса Крейкампа еще более 40 лет назад.

В 80-х такое жилье строили в рамках экспериментального доступного жилья – большое преимущество круглых домов, которые можно легко демонтировать и перевозить с места на место.



Круглые дома легко транспортировать

Эти шары без проблем могут устоять даже на водной платформе, ведь вес каждой из них лишь 1240 килограммов.

Каждый экстравагантный дом имеет размеры не более 5 метров, поэтому его постояльцы пытаются грамотно использовать буквально каждый квадратный сантиметр.



Интерьер круглых домов в Нидерландах

В самом центре сооружения на первом этаже есть небольшая спальня и ванная, а на втором этаже теснятся кухня и гостиная.

Зато на недостаток солнечного света в домах-сферах грех жаловаться – в каждом из них продумано по 11 окон-иллюминаторов.



В каждом доме 11 окон-иллюминаторов

Арендовать такое помещение в самом центре Нидерландов можно примерно за 500 евро в месяц. По местным расценкам, это почти в 6 раз дешевле, чем аренда обычных "квадратных" домов.

Замечательной достопримечательностью круглые домики являются и для туристов, которые приезжают из разных уголков мира, чтобы посмотреть на них.



Дома-шары – отличная аттракция для туристов

Спальный район с круглыми домами в Нидерландах: смотрите видео