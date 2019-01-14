Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
Торговые центры не имеют прямой функции нравиться вам как архитектурное сооружение. Но причудливый внешний вид увеличивает шансы, что вы зайдете внутрь и добровольно вывернете свои карманы.
Немало застройщиков, в частности в Украине, пренебрегают сложными проектами, которые требуют значительных финансовых и временных затрат, потому что деньги хочется "отбить" здесь и сейчас. Так появляются огромные неуклюжие металлопластиковые коробки, которые вызывают отвращение своей примитивностью и идейной дешевизной. И этот архитектурный хлам беспощадно проглатывает пространство, где могла бы визуализироваться эстетика.
Читайте также: Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
Есть и другой тип застройщиков – более хитрый, который рассчитывает на долговременное взаимодействие с потенциальными покупателями. В этом случае торговые центры появляются уже не просто как площадки для осуществления ненужных покупок, а как место встреч и арт-объект в городе, куда будут бежать туристы, чтобы посмотреть, как фантазия архитектора Х разлилась на перекрестке 5-й Авеню и 72-й улицы.
Несмотря на конечную меркантильную цель, некоторые торговые центры могут быть не самым плохим примером современных архитектурных тенденций, расшевелить фантазию и спровоцировать на ассоциации. Кроме того, они сочетают в себе современные технологические решения с претензией на экостандарты и энергоэффективность с чрезвычайно сложными инженерными сооружениями в плане реализации.
Chadstone, Мельбрун (Австралия)
Торговый центр построили еще в 1960 году. С тех пор его неоднократно реконструировали. Последнее крупное перевоплощение Chadstone состоялось в 2012 году. 212 тысяч квадратных метров площади покрыли 500-тонной конструкцией из стекла. Кому-то она напоминает платок, который накинули на ТЦ, кому-то – стеклянное одеяло, кому-то – разлитую воду.
Chadstone является примером "зеленых зданий". Австралийский совет Green Building Council присудила торговому центру 5-звездочный сертификат экологического соответствия.
Торговый центр Chadstone в Австралии
ТЦ Chadstone в Мельбурне
Интерьер Chadstone в австралийском Мельбурне
Торговый центр Chadstone в Мельбурне
Victoria Gate, Лидс (Великобритания)
Этого красавца открыли в октябре 2016 года. Проектировали здание архитекторы из международной компании Acme, которые уже в 19 странах показали, что способны воплотить любые порождения фантазии. На этот раз они решили дать второе дыхание Викторианской эпохе в архитектуре 21 века. Конечно, решение не случайно – так хотели гармонизировать торговый центр с лицом города, которое богато на достояния викторианской эпохи.
Читайте также: Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года
В 2017 году на всемирно известном конкурсе по недвижимости MIPIM Awards ТЦ Victoria Gate признан лучшим торговым комплексом в мире.
Торговый центр Victoria Gate в британском Лидсе
Интерьер Victoria Gate
ТЦ Victoria Gate в свое время признали самым красивым в мире
Роскошь Victoria Gate
Parc Central, Гуанчжоу (Китай)
Торговый центр запустили в 2016 году. Уже с начала он задумывался не только как главный ТЦ в городе Гуанчжоу, но и городской парк. Мол, зеленый оазис как центр покоя в меняющемся городском пейзаже.
Читайте также: Где в мире построили рекордное количество небоскребов: масштабы поражают
Parc Central – это 80 тысяч квадратов площади, где поселились два подземных этажа, два наземных яруса шопинг-молла и зеленая парковая зона. Задумка интересная тем, что природе отвели неожиданно много места – 80% торговых точек просто "опустили" под землю. Парк реализовали как ступенчатую террасу для создания многоуровневого общественного пространства.
Торговый центр Parc Central в Китае
ТЦ Parc Central в китайском Гуанчжоу
Parc Central
Архитектура ТЦ Parc Central
Экстерьер ТЦ Parc Central в китайском Гуанчжоу
Панорама Гуачжоу с ТЦ Parc Central
ТЦ Parc Central с высоты птичьего полета
Hanjie Wanda Square, Вухань (Китай)
Торговый центр открыли в 2013 году. Фасад полностью покрыт сферами, сделанными из стали и узорчатого стекла. В свою очередь, каждая сфера имеет внутри девять различных слоев из двух материалов, которыех как лук нанизываются друг на друга. Таким образом, когда в вечернее время включается подсветка торгового центра, то шарики воспроизводят эффект движения – как вода или шелковый платок на ветру.
Читайте также: Книжный рай: чем снаружи и внутри поражает здание центральной библиотеки Хельсинки
Всего на фасаде почти 43 тысячи таких сфер. А вот в них – 3,1 миллиона светодиодных лампочек.
Экстерьер торгового центра Hanjie Wanda Square
ТЦ Hanjie Wanda Square в Китае
Внутри Hanjie Wanda Square не менее интересный. Белый интерьер с различными геометрическими конструкциями создает эффект альтернативного мира.
Свет, его игра и узоры используются во всем Hanjie Wanda Square для создания почти фантастического мира. Это как микрокосмос, подобный, пожалуй, к миру театра. Так, торговый комплекс становится почти сценой или местом действия и предлагает разнообразные впечатления,
– отметил один из руководителей проекта Бен ван Беркель.
Интерьер Hanjie Wanda Square
Внутри ТЦ Hanjie Wanda Square впечатляет не меньше, чем снаружи
Интерьер торгового центра Hanjie Wanda Square в Ухане
Lane 189, Шанхай (Китай)
А это еще одно творение Бена ван Беркеля, которое родилось в 2016 году.
Дизайн содержит элементы "старого Шанхая", который "материализуется" через геометричность и специфические рисунки, в сочетании с современным урбанистическим опытом.
Читайте также: Конфиденциальность превыше всего: необычный дом-крепость посреди мегаполиса в Японии
Фасад торгового центра – трехмерный. В зависимости от того, под каким углом вы смотрите на здание, так оно меняет цвет (на самом деле, нет. Все цвета уже спрятаны под многослойной "кожей" ТЦ).
ТЦ Lane 189 в Шанхае
Общественное пространство вокруг ТЦ Lane 189 в Шанхае
Головокружительные лестницы торгового центра Lane 189
Интерьер ТЦ Lane 189 в Шанхае
Интерьер Lane 189 в Шанхае
Emporia, Мальме (Швеция)
Открыли екстравагнатний комплекс в 2012 году. Проект довольно смелый – не каждый застройщик решится вложить в огромную дыру на фасаде 2 миллиарда долларов.
Читайте также: Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей
Безусловно, невидимая капля, для которой разъединили два крыла комплекса – это главная изюминка торгового центра. Но не единственная. Его внешность такая же обманчивая, как и упомянутая оптическая иллюзия. Вся стеклянная конструкция "прошита" подсветкой. Поэтому Emporia вечерам меняет цвета.
Не забыли и о природе. На крыше создали парковую зону с террасами. Там проводят обеды на свежем воздухе.
Экстравагантный ТЦ Emporia в Швеции
Emporia пронизан оптическими иллюзиями
Интерьер торгового центра Emporia в Мальме
Геометрические решения внутри ТЦ Emporia в Швеции
Чем поражает ТЦ Emporia в шведском Мальме
Другая сторона ТЦ Emporia в Швеции
Liverpool Insurgentes Department Store, Мехико (Мексика)
Это дитя родилось в 2010 году. Проект задумали как "анимированную обертку", через которую просматривалась бы внутренняя активность заведения, и таким образом она могла как бы взаимодействовать с городской жизнью.
Как отмечают архитекторы, система "глубоких стен" (а они почти 3 метра толщиной) размывает границу между внешней и внутренней средой и предоставляет тем, кто внутри, и тем, кто извне, новый интерактивный опыт.
Неординарный экстерьер ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store в Мехико
Витрина ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store
Из окон ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store открывается вид на Мехико
Mediacite, Льеж (Бельгия)
Этот футуристический шоппинг-молл возвели 10 лет назад – в 2009 году.
Сложная сеть стальных ребер рассекает все здание – снаружи и изнутри. Она меняется как по высоте, так и по структурной глубине. Внутри особенно эффектно выглядит геометрический узор из таких элементов.
Как выглядит снаружи ТЦ Mediacite в бельгийском Льеже
Интерьер торгового центра Mediacite в Льеже
Элементы экстерьера ТЦ Mediacite в Льеже
Стальные ребра в "теле" торгового центра в Бельгии