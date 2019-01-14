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      Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира

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      Топ самых грандиозных торговых центров мира
      Топ самых грандиозных торговых центров мира / Коллаж 24 канала

      Торговые центры не имеют прямой функции нравиться вам как архитектурное сооружение. Но причудливый внешний вид увеличивает шансы, что вы зайдете внутрь и добровольно вывернете свои карманы.

      Немало застройщиков, в частности в Украине, пренебрегают сложными проектами, которые требуют значительных финансовых и временных затрат, потому что деньги хочется "отбить" здесь и сейчас. Так появляются огромные неуклюжие металлопластиковые коробки, которые вызывают отвращение своей примитивностью и идейной дешевизной. И этот архитектурный хлам беспощадно проглатывает пространство, где могла бы визуализироваться эстетика.

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      Есть и другой тип застройщиков – более хитрый, который рассчитывает на долговременное взаимодействие с потенциальными покупателями. В этом случае торговые центры появляются уже не просто как площадки для осуществления ненужных покупок, а как место встреч и арт-объект в городе, куда будут бежать туристы, чтобы посмотреть, как фантазия архитектора Х разлилась на перекрестке 5-й Авеню и 72-й улицы.

      Несмотря на конечную меркантильную цель, некоторые торговые центры могут быть не самым плохим примером современных архитектурных тенденций, расшевелить фантазию и спровоцировать на ассоциации. Кроме того, они сочетают в себе современные технологические решения с претензией на экостандарты и энергоэффективность с чрезвычайно сложными инженерными сооружениями в плане реализации.

      Chadstone, Мельбрун (Австралия)

      Торговый центр построили еще в 1960 году. С тех пор его неоднократно реконструировали. Последнее крупное перевоплощение Chadstone состоялось в 2012 году. 212 тысяч квадратных метров площади покрыли 500-тонной конструкцией из стекла. Кому-то она напоминает платок, который накинули на ТЦ, кому-то – стеклянное одеяло, кому-то – разлитую воду.

      Chadstone является примером "зеленых зданий". Австралийский совет Green Building Council присудила торговому центру 5-звездочный сертификат экологического соответствия.


      Торговый центр Chadstone в Австралии


      ТЦ Chadstone в Мельбурне


      Интерьер Chadstone в австралийском Мельбурне


      Торговый центр Chadstone в Мельбурне

      Victoria Gate, Лидс (Великобритания)

      Этого красавца открыли в октябре 2016 года. Проектировали здание архитекторы из международной компании Acme, которые уже в 19 странах показали, что способны воплотить любые порождения фантазии. На этот раз они решили дать второе дыхание Викторианской эпохе в архитектуре 21 века. Конечно, решение не случайно – так хотели гармонизировать торговый центр с лицом города, которое богато на достояния викторианской эпохи.

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      В 2017 году на всемирно известном конкурсе по недвижимости MIPIM Awards ТЦ Victoria Gate признан лучшим торговым комплексом в мире.


      Торговый центр Victoria Gate в британском Лидсе


      Интерьер Victoria Gate


      ТЦ Victoria Gate в свое время признали самым красивым в мире


      Роскошь Victoria Gate

      Parc Central, Гуанчжоу (Китай)

      Торговый центр запустили в 2016 году. Уже с начала он задумывался не только как главный ТЦ в городе Гуанчжоу, но и городской парк. Мол, зеленый оазис как центр покоя в меняющемся городском пейзаже.

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      Parc Central – это 80 тысяч квадратов площади, где поселились два подземных этажа, два наземных яруса шопинг-молла и зеленая парковая зона. Задумка интересная тем, что природе отвели неожиданно много места – 80% торговых точек просто "опустили" под землю. Парк реализовали как ступенчатую террасу для создания многоуровневого общественного пространства.


      Торговый центр Parc Central в Китае


      ТЦ Parc Central в китайском Гуанчжоу


      Parc Central


      Архитектура ТЦ Parc Central


      Экстерьер ТЦ Parc Central в китайском Гуанчжоу


      Панорама Гуачжоу с ТЦ Parc Central


      ТЦ Parc Central с высоты птичьего полета

      Hanjie Wanda Square, Вухань (Китай)

      Торговый центр открыли в 2013 году. Фасад полностью покрыт сферами, сделанными из стали и узорчатого стекла. В свою очередь, каждая сфера имеет внутри девять различных слоев из двух материалов, которыех как лук нанизываются друг на друга. Таким образом, когда в вечернее время включается подсветка торгового центра, то шарики воспроизводят эффект движения – как вода или шелковый платок на ветру.

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      Всего на фасаде почти 43 тысячи таких сфер. А вот в них – 3,1 миллиона светодиодных лампочек.


      Экстерьер торгового центра Hanjie Wanda Square

      ТЦ Hanjie Wanda Square в Китае

      Внутри Hanjie Wanda Square не менее интересный. Белый интерьер с различными геометрическими конструкциями создает эффект альтернативного мира.

      Свет, его игра и узоры используются во всем Hanjie Wanda Square для создания почти фантастического мира. Это как микрокосмос, подобный, пожалуй, к миру театра. Так, торговый комплекс становится почти сценой или местом действия и предлагает разнообразные впечатления,
      – отметил один из руководителей проекта Бен ван Беркель.


      Интерьер Hanjie Wanda Square


      Внутри ТЦ Hanjie Wanda Square впечатляет не меньше, чем снаружи


      Интерьер торгового центра Hanjie Wanda Square в Ухане

      Lane 189, Шанхай (Китай)

      А это еще одно творение Бена ван Беркеля, которое родилось в 2016 году.

      Дизайн содержит элементы "старого Шанхая", который "материализуется" через геометричность и специфические рисунки, в сочетании с современным урбанистическим опытом.

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      Фасад торгового центра – трехмерный. В зависимости от того, под каким углом вы смотрите на здание, так оно меняет цвет (на самом деле, нет. Все цвета уже спрятаны под многослойной "кожей" ТЦ).


      ТЦ Lane 189 в Шанхае


      Общественное пространство вокруг ТЦ Lane 189 в Шанхае


      Головокружительные лестницы торгового центра Lane 189


      Интерьер ТЦ Lane 189 в Шанхае


      Интерьер Lane 189 в Шанхае

      Emporia, Мальме (Швеция)

      Открыли екстравагнатний комплекс в 2012 году. Проект довольно смелый – не каждый застройщик решится вложить в огромную дыру на фасаде 2 миллиарда долларов.

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      Безусловно, невидимая капля, для которой разъединили два крыла комплекса – это главная изюминка торгового центра. Но не единственная. Его внешность такая же обманчивая, как и упомянутая оптическая иллюзия. Вся стеклянная конструкция "прошита" подсветкой. Поэтому Emporia вечерам меняет цвета.

      Не забыли и о природе. На крыше создали парковую зону с террасами. Там проводят обеды на свежем воздухе.


      Экстравагантный ТЦ Emporia в Швеции


      Emporia пронизан оптическими иллюзиями


      Интерьер торгового центра Emporia в Мальме


      Геометрические решения внутри ТЦ Emporia в Швеции


      Чем поражает ТЦ Emporia в шведском Мальме


      Другая сторона ТЦ Emporia в Швеции

      Liverpool Insurgentes Department Store, Мехико (Мексика)

      Это дитя родилось в 2010 году. Проект задумали как "анимированную обертку", через которую просматривалась бы внутренняя активность заведения, и таким образом она могла как бы взаимодействовать с городской жизнью.

      Как отмечают архитекторы, система "глубоких стен" (а они почти 3 метра толщиной) размывает границу между внешней и внутренней средой и предоставляет тем, кто внутри, и тем, кто извне, новый интерактивный опыт.


      Неординарный экстерьер ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store в Мехико


      Витрина ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store


      Из окон ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store открывается вид на Мехико

      Mediacite, Льеж (Бельгия)

      Этот футуристический шоппинг-молл возвели 10 лет назад – в 2009 году.

      Сложная сеть стальных ребер рассекает все здание – снаружи и изнутри. Она меняется как по высоте, так и по структурной глубине. Внутри особенно эффектно выглядит геометрический узор из таких элементов.


      Как выглядит снаружи ТЦ Mediacite в бельгийском Льеже


      Интерьер торгового центра Mediacite в Льеже


      Элементы экстерьера ТЦ Mediacite в Льеже


      Стальные ребра в "теле" торгового центра в Бельгии

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      Автор: Наталья Печерская
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Архитектура Крутые здания Публикации
      Источник: 24 канал
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