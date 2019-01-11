Книжный рай: чем снаружи и внутри поражает здание центральной библиотеки Хельсинки

Здание главной библиотеки в столице Финляндии поражает смелым проектом и его необычным воплощением.

Разработкой занималась финская студия ALA Architects. По замыслу авторов, дизайн здания центральной библиотеки страны, которая стоит напротив финского парламента, имеет целью "охватить технологии и прогрессивные ценности".

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На верхнем этаже здания под волнообразной крышей расположен большой читальный зал открытой планировки.

Всего в здании площадью более 17 250 квадратных метров содержится примерно 100 тысяч книг, что является достаточно небольшим количеством для такого масштабного здания. Однако здесь без проблем можно воспользоваться услугой онлайн-заказа книг, которых в доступе есть почти 3,4 миллиона.



Над проектом здания центральной библиотеки Хельсинки работала студия ALA Architects

Большинство пространства в центральной библиотеке Хельсинки посвятили общественным удобствам, не все из которых связаны с книгами. Так, на территории читальни есть кинотеатр, студии звукозаписи, места для проведения выставок и различных мероприятий.



Читальный зал центральной библиотеки Хельсинки

По данным издания Dezeen, на здание новой библиотеки Хельсинки потратили почти 98 миллионов евро.

Местные называют ее Oodi от финского слова "ога".

Сооружение неспроста решили возвести напротив парламента страны – оно должно символизировать равноправные отношения между властью и гражданами.



Общественное пространство в здании центральной библиотеки Хельсинки

Интерьер библиотеки привлекает просторными общественными помещениями, в которых найдут для себя возможность интересно и с пользой провести время как взрослые, так и дети.

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Центральная библиотека Хельсинки открыла двери для посетителей в начале декабря 2018 года.

Ранее 24 канал рассказывал, чем поражает здание публичной библиотеки в канадском городе Калгари.