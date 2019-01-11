09:25
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Книжный рай: чем снаружи и внутри поражает здание центральной библиотеки Хельсинки

      12 Читати новину українською

      Здание главной библиотеки в столице Финляндии поражает смелым проектом и его необычным воплощением.

      Разработкой занималась финская студия ALA Architects. По замыслу авторов, дизайн здания центральной библиотеки страны, которая стоит напротив финского парламента, имеет целью "охватить технологии и прогрессивные ценности".

      Читайте также: Смотрите также: Приватность превыше всего: необычный дом-крепость посреди мегаполиса в Японии

      На верхнем этаже здания под волнообразной крышей расположен большой читальный зал открытой планировки.

      Всего в здании площадью более 17 250 квадратных метров содержится примерно 100 тысяч книг, что является достаточно небольшим количеством для такого масштабного здания. Однако здесь без проблем можно воспользоваться услугой онлайн-заказа книг, которых в доступе есть почти 3,4 миллиона.

      бібліотека Гельсінкі
      Над проектом здания центральной библиотеки Хельсинки работала студия ALA Architects

      Большинство пространства в центральной библиотеке Хельсинки посвятили общественным удобствам, не все из которых связаны с книгами. Так, на территории читальни есть кинотеатр, студии звукозаписи, места для проведения выставок и различных мероприятий.

      бібліотека Гельсінкі
      Читальный зал центральной библиотеки Хельсинки

      По данным издания Dezeen, на здание новой библиотеки Хельсинки потратили почти 98 миллионов евро.

      Местные называют ее Oodi от финского слова "ога".

      Сооружение неспроста решили возвести напротив парламента страны – оно должно символизировать равноправные отношения между властью и гражданами.

      бібліотека Гельсінкі інтер'єр
      Общественное пространство в здании центральной библиотеки Хельсинки

      Интерьер библиотеки привлекает просторными общественными помещениями, в которых найдут для себя возможность интересно и с пользой провести время как взрослые, так и дети.

      Читайте также: Смотрите также: Жители Финляндии рекламируют фантастическое место, где "ничего нет": невероятное видео

      Центральная библиотека Хельсинки открыла двери для посетителей в начале декабря 2018 года.

      Ранее 24 канал рассказывал, чем поражает здание публичной библиотеки в канадском городе Калгари.

      смотрите также
      •  
      Теги: Фотоновости Новости недвижимости Новости недвижимости мира Крутые здания Архитектура Финляндия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 82
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сегодня , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1259
      ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      сегодня , 07:33 ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      124
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 1737
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      10 января , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      650
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В РФ на замену "Сникерса" придет батончик "Армия России"
       24 августа 2018 , 23:05
      Организатор "группы смерти" в России получил тюремный срок
       19 июля 2017 , 05:05
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук