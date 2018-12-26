Топ-10 необычных зданий мира, которые открылись в 2018 году

2018-й год был щедрым на новые архитектурные проекты, которые удивляют смелостью замысла и масштабами воплощения. В мире появилось немало невероятных сооружений, завораживающих с первого взгляда и от которых захватывает дух.

24 канал предлагает вашему вниманию топ-10 самых необычных архитектурных творений со всего мира, строительство которых закончили в 2018-м году.

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1. Самый длинный морской мост в Китае

Это чудо инженерии открыли в октябре этого года. По самому длинному в мире мосту, который проложен через море, можно добраться из Гонконга в Макао за 30-40 минут вместо 3-4 часов по суше.

Строительство 55-километрового сооружения заняло 9 лет и потратили на него более 20 миллиардов долларов США.



Самый длинный в мире мост открыли в Китае

2. Жилой небоскреб в Стокгольме

Башня Innovationen Tower была торжественно открыта в столице Швеции в начале ноября. Эта высотка была спроектирована архитектурным бюро OMA.

В модульных блоках, напоминающих соты, разместилось 182 квартиры. 125-метровый жилой небоскреб стал самым высоким зданием Стокгольма.



Самый высокий жилой небоскреб Стокгольма



Innovationen Tower является самым высоким жилым небоскребом в Стокгольме

3. Музей V&A Dundee в Шотландии

Одним из самых ожидаемых открытий 2018-го стало открытие филиала Музея Виктории и Альберта в Шотландии – он полностью посвящен дизайну.

Здание музея, построенное по проекту японского архитектора Кенго Кума, появилось на берегу реки Тей. Внешне оно напоминает необычной формы корабль, который пришвартовался к берегу. Фасад сооружения перекрыт более 2 тысячами бетонных панелей, которые делают конструкцию "рифленой".



Здание музея V&A Dundee в Шотландии

4. Публичная библиотека в Калгари

Здание новой публичной библиотеки в Калгари на железнодорожной станции в центре города открыли в ноябре.

Над ее проектом трудились сразу два известных бюро: норвежское Snøhetta и канадская студия Dialog.

В фасаде соединили элементы из стекла и металла, а в интерьере библиотеки преобладают конструкции из дерева, придавая помещению уютную атмосферу.



Здание публичной библиотеки в Калгари открылось в 2018-м



Интерьер здания новой публичной библиотеки в Калгари

5. Жилой комплекс по проекту Захи Хадид в Нью-Йорке

Здание особенно тем, что было спроектировано еще при жизни выдающейся архитектора. Постройка расположилась на Манхэттене вблизи знаменитого парка Хай-Лайн и сразу привлекает внимание своим вызывающим видом.

Бюро Захи Хадид занималось проектированием не только архитектурной конструкции, но и работало над интерьерами квартир внутри жилого комплекса.

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До декабря 2018 в здании действовала временная выставка по архивам проектов архитектора.

Жилой комплекс Захи Хадид в Нью-Йорке

6. Смотровая площадка на верхушке небоскреба в Таиланде

77-этажный небоскреб MahaNakhon в Бангкоке спроектировал немецкий архитектор Оле Шерен. Строительство началось в 2011 году и на то время стало строительством самого высокого сооружения страны.

В конце 2018-го на вершине 300-метрового гиганта открыли смотровую площадку, которую обустроили в виде полностью прозрачной стеклянной платформы, нависающей над зданием.

Людям, у которых страх высоты, лучше полюбоваться городом с другого ракурса.



Смотровую площадку на верхушке небоскреба в Таиланде открыли в 2018-м



Смотровая площадка для бесстрашных на башне небоскреба в Таиланде

7. Футуристический развлекательный центр в Южной Корее

Новый развлекательный центр The Imprint от бюро MVRDV стал частью большого комплекса Paradise City за несколько километров от крупнейшего аэропорта Южной Кореи Инчхон.

Здесь найдется все необходимое для тех, кто хочет отдохнуть и развеяться в течение нескольких часов перерыва между рейсами.

Сооружение в бело-золотых цветах совсем не имеет окон, а для отделки фасада использовали панели из стекловолокна, которые изготовили на 3D-принтере.



Здание развлекательного комплекса The Imprint в Южной Корее



Развлекательный центр возле крупнейшего аэропорта в Южной Корее

8. Дом с необычным фасадом в Цюрихе

Необычный дом по проекту архитектурного бюро Manuel Herz появился недалеко от центра города. Фасад здания полностью состоит из разноцветных ставен. Благодаря этому дом получил причудливое название "Механический балет", ведь конструкции полностью подвижны и автоматизированы.

Кроме индивидуального освещения в доме, с помощью этих ставней можно за считанные минуты "сооружать" собственные балконы и террасы.



Особенный дом с механическими ставнями в Цюрихе

9. Дом-волна в Дании

В датском городе Вайле презентовали необычный жилой дом в виде волны.

Проект здания, которое поражает с первого взгляда, разработали местные архитекторы из бюро Henning Larsen Architects.

Строительство "волны" растянулось более чем на 10 лет. Начали его еще в 2006-м, однако из-за финансового кризиса закончили лишь в конце 2018-го.

Жилой комплекс вмещает 5 корпусов общей площадью 14 тысяч квадратных метров.



Дом-волну построили в Дании

10. Отель из льда в Швеции

В декабре 2018 в шведской Лапландии уже 29-й раз открылся отель, полностью построенный из снега и льда.

В этом году к его сооружению присоединились 34 художника из разных стран мира. Отель на берегу реки Турнеельвен будет принимать гостей до апреля 2019-го, но перед поездкой стоит однозначно запастись теплыми вещами.



Интерьер ледяного отеля в шведской Лапландии