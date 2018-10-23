В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. Это чудо инженерии простирается на 55 километров и позволяет добраться из Гонконга в Макао всего за 30 минут вместо четырех часов пути по суше.

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

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Для реализации проекта таких масштабов использовано в 60 раз больше стали, чем было нужно для Эйфелевой башни. Строительство моста заняло 9 лет и стоило китайскому правительству 17 миллиардов долларов.



Мост в Китае



Морской мост

Самый длинный морской мост в мире

"Этот мост является не просто самым быстрым транспортным сообщением, мы надеемся, что он также поможет расширить развитие Гонконга на континентальный Китай. К строительству были привлечены 14 тысяч человек и 300 кораблей. Это – конструкция невероятных масштабов", – сказал ответственный за строительство моста Ю Ли.

Смотрите видео самого длинного в мире морского моста: