11:35
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      В Китае открылся самый длинный морской мост в мире: яркие фото и видео

      382 Читати новину українською
      В Китае открылся самый длинный морской мост в мире
      В Китае открылся самый длинный морской мост в мире / AFP

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. Это чудо инженерии простирается на 55 километров и позволяет добраться из Гонконга в Макао всего за 30 минут вместо четырех часов пути по суше.

      Об этом сообщило издание South China Morning Post.

      Читайте также: Общий мост: Китай завершил строительство 17 пролетов через Амур, Россия не успела построить и 3

      Для реализации проекта таких масштабов использовано в 60 раз больше стали, чем было нужно для Эйфелевой башни. Строительство моста заняло 9 лет и стоило китайскому правительству 17 миллиардов долларов.

      китай
      Мост в Китае

      китай
      Морской мост

      китай

      Самый длинный морской мост в мире

      "Этот мост является не просто самым быстрым транспортным сообщением, мы надеемся, что он также поможет расширить развитие Гонконга на континентальный Китай. К строительству были привлечены 14 тысяч человек и 300 кораблей. Это – конструкция невероятных масштабов", – сказал ответственный за строительство моста Ю Ли.

      Смотрите видео самого длинного в мире морского моста:

       

      Теги: Путешествия Китай
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Наставник Коноплянки признался, что сказал в перерыве матча против Боруссии Ярмоленко, в котором Шальке чудом отыграл 4 гола
       26 ноября 2017 , 09:50
      Леванте сенсационно обыграл Барселону в сверхрезультативном матче, прервав ее беспроигрышную серию в чемпионате
       13 мая , 23:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук