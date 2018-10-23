У Китаї відкрився найдовший морський міст у світі: яскраві фото та відео
В Китаї відкрили найдовший у світі морський міст. Це диво інженерії простягається на 55 кілометрів і дозволяє добратися з Гонконгу до Макао всього за 30 хвилин замість чотирьох годин дороги сушею.
Про це повідомило видання South China Morning Post.
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Для втілення проекту таких масштабів використали у 60 разів більше сталі, аніж було потрібно для Ейфелевої вежі. Будівництво мосту зайняло 9 років та коштувало китайському уряду 17 мільярдів доларів.
Міст у Китаї
Морський міст
Найдовший морський міст у світі
"Цей міст є не просто швидшим транспортним сполученням, ми сподіваємось, що він також допоможе розширити розвиток Гонконгу на континентальний Китай. До будівництва були залучені 14 тисяч людей та 300 кораблів. Це – конструкція неймовірних масштабів", – сказав відповідальний за будівництво мосту Ю Лі.
Дивіться відео найдовшого у світі морського мосту: