У Китаї відкрився найдовший морський міст у світі: яскраві фото та відео

В Китаї відкрили найдовший у світі морський міст. Це диво інженерії простягається на 55 кілометрів і дозволяє добратися з Гонконгу до Макао всього за 30 хвилин замість чотирьох годин дороги сушею.

Про це повідомило видання South China Morning Post.

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Для втілення проекту таких масштабів використали у 60 разів більше сталі, аніж було потрібно для Ейфелевої вежі. Будівництво мосту зайняло 9 років та коштувало китайському уряду 17 мільярдів доларів.



Міст у Китаї



Морський міст



Найдовший морський міст у світі

"Цей міст є не просто швидшим транспортним сполученням, ми сподіваємось, що він також допоможе розширити розвиток Гонконгу на континентальний Китай. До будівництва були залучені 14 тисяч людей та 300 кораблів. Це – конструкція неймовірних масштабів", – сказав відповідальний за будівництво мосту Ю Лі.

Дивіться відео найдовшого у світі морського мосту: