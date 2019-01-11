Книжковий рай: чим зовні і всередині вражає будівля центральної бібліотеки Гельсінкі

Споруда головної бібліотеки у столиці Фінляндії вражає сміливим проектом та його незвичним втіленням.

Розробкою займалось фінська студія ALA Architects. За задумом авторів, дизайн будівлі центральної бібліотеки країни, яка стоїть навпроти фінського парламенту, має на меті "охопити технології та прогресивні цінності".

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На верхньому поверсі будівлі під хвилеподібним дахом розташований великий читальний зал відкритого планування.

Загалом у споруді площею понад 17 250 квадратних метрів міститься приблизно 100 тисяч книг, що є доволі невеликою кількістю для такої масштабної будівлі. Проте тут без проблем можна скористатись послугою онлайн-замовлення книг, яких у доступі є майже 3,4 мільйони.



Над проектом будівлі центральної бібліотеки Гельсінкі працювали студія ALA Architects

Більшість простору у центральній бібліотеці Гельсінкі присвятили громадським зручностям, не всі з яких пов'язані з книгами. Так, на території читальні є кінотеатр, студії звукозапису, місця для проведення виставок та різноманітних заходів.



Читальний зал центральної бібліотеки Гельсінкі

За даними видання Dezeen, на будівлю нової бібліотеки Гельсінкі витратили майже 98 мільйонів євро.

Місцеві називають її Oodi від фінського слова "ода".

Споруду не спроста вирішили звести навпроти парламенту країни – так вона має символізувати рівноправні відносини між владою та громадянами.



Громадський простір у будівлі центральної бібліотеки Гельсінкі

Інтер'єр бібліотеки приваблює просторими громадськими приміщеннями, у яких знайдуть для себе можливість цікаво та з користю провести час як дорослі, так і діти.

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Центральна бібліотека Гельсінкі відчинила двері для відвідувачів на початку грудня 2018 року.

Раніше 24 канал розповідав, чим вражає будівля публічної бібліотеки у канадському місті Калгарі.