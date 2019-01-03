Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей
В канадской провинции Онтарио открылось крупнейшее в стране институциональное здание, которое работает только с помощью возобновляемой энергии.
Центр партнерства и инноваций Joyce в городе Хемилтоне в канадской провинции Онтарио питается только с помощью солнечных панелей.
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Как пишет местное издание Inhabitat, общая площадь здания составляет 96 тысяч квадратных метров, а на его строительство потратили 54 миллиона долларов.
Чтобы полностью обеспечить сооружение возобновляемой энергией, на крыше установили специальные надстройки с 2 тысячами солнечных панелей.
Крупнейшее в Канаде здание, работающее на солнечных панелях
Эти надстройки выполняют еще и своеобразную функцию террас, отбрасывая тень над кровлей.
Терраса под солнечными панелями на крыше здания в Онтарио
От солнечной энергии работает все электрооборудование центра. А чтобы минимизировать затраты на искусственное освещение внутри здания, его спроектировали так, что светлый и просторный атриум выполняет роль коммуникационной ячейки здания.
Интерьер крупнейшего в Канаде здания, работающего на солнечных панелях
Чтобы сделать центр почти полностью "зеленым", его оборудовали тепловыми насосами, системой сбора дождевой воды, которая может содержать более 340 тысяч литров, и системами охлаждения и светодиодного освещения.
В самом большом здании, работающем на солнечных панелях, будет Центр управления изменениями климата
В здании разместится Центр управления изменениями климата.