Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей

В канадской провинции Онтарио открылось крупнейшее в стране институциональное здание, которое работает только с помощью возобновляемой энергии.

Центр партнерства и инноваций Joyce в городе Хемилтоне в канадской провинции Онтарио питается только с помощью солнечных панелей.

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Как пишет местное издание Inhabitat, общая площадь здания составляет 96 тысяч квадратных метров, а на его строительство потратили 54 миллиона долларов.

Чтобы полностью обеспечить сооружение возобновляемой энергией, на крыше установили специальные надстройки с 2 тысячами солнечных панелей.



Крупнейшее в Канаде здание, работающее на солнечных панелях

Эти надстройки выполняют еще и своеобразную функцию террас, отбрасывая тень над кровлей.



Терраса под солнечными панелями на крыше здания в Онтарио

От солнечной энергии работает все электрооборудование центра. А чтобы минимизировать затраты на искусственное освещение внутри здания, его спроектировали так, что светлый и просторный атриум выполняет роль коммуникационной ячейки здания.



Интерьер крупнейшего в Канаде здания, работающего на солнечных панелях

Чтобы сделать центр почти полностью "зеленым", его оборудовали тепловыми насосами, системой сбора дождевой воды, которая может содержать более 340 тысяч литров, и системами охлаждения и светодиодного освещения.



В самом большом здании, работающем на солнечных панелях, будет Центр управления изменениями климата

В здании разместится Центр управления изменениями климата.