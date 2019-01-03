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      Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей

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      В канадской провинции Онтарио открылось крупнейшее в стране институциональное здание, которое работает только с помощью возобновляемой энергии.

      Центр партнерства и инноваций Joyce в городе Хемилтоне в канадской провинции Онтарио питается только с помощью солнечных панелей.

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      Как пишет местное издание Inhabitat, общая площадь здания составляет 96 тысяч квадратных метров, а на его строительство потратили 54 миллиона долларов.

      Чтобы полностью обеспечить сооружение возобновляемой энергией, на крыше установили специальные надстройки с 2 тысячами солнечных панелей.

      Канада будівля сонячні панелі
      Крупнейшее в Канаде здание, работающее на солнечных панелях

      Эти надстройки выполняют еще и своеобразную функцию террас, отбрасывая тень над кровлей.

      Канада сонячні панелі тераса
      Терраса под солнечными панелями на крыше здания в Онтарио

      От солнечной энергии работает все электрооборудование центра. А чтобы минимизировать затраты на искусственное освещение внутри здания, его спроектировали так, что светлый и просторный атриум выполняет роль коммуникационной ячейки здания.

      Канада енергоефективність сонячні панелі
      Интерьер крупнейшего в Канаде здания, работающего на солнечных панелях

      Чтобы сделать центр почти полностью "зеленым", его оборудовали тепловыми насосами, системой сбора дождевой воды, которая может содержать более 340 тысяч литров, и системами охлаждения и светодиодного освещения.

      Канада клімат сонячна енергія
      В самом большом здании, работающем на солнечных панелях, будет Центр управления изменениями климата

      В здании разместится Центр управления изменениями климата.

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      Теги: Канада Солнечная энергетика Энергоэффективность Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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