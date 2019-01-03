Сонцезалежна: як виглядає найбільша будівля, що працює від сонячних панелей

У канадській провінції Онтаріо відкрилась найбільша в країні інституційна будівля, яка працює лише за допомогою відновлювальної енергії.

Центр партнерства та інновацій Joyce у місті Гемілтоні в канадській провінції Онтаріо живиться лише за допомогою сонячних панелей.

Дивіться також: Подалі від цивілізації: мінімалістичний особняк на острові у Шотландії

Як пише місцеве видання Inhabitat, загальна площа будівлі становить 96 тисяч метрів квадратних, а на його будівництво витратили 54 мільйони доларів.

Аби повністю забезпечити споруду відновлювальною енергією, на даху встановили спеціальні надбудови із 2 тисячами сонячних панелей.



Найбільша у Канаді будівля, що працює на сонячних панелях

Ці надбудови виконують ще й своєрідну функцію терас, відкидаючи тінь над покрівлею.



Тераса під сонячними панелями на даху будівлі в Онтаріо

Від сонячної енергії працює все електричне обладнання центру. А щоб мінімізувати витрати на штучне освітлення всередині будівлі, її спроектували так, що світлий та просторий атріум виконує роль комунікаційного осередку будівлі.



Інтер'єр найбільшої у Канаді будівлі, що працює на сонячних панелях

Щоб зробити центр майже повністю "зеленим", його обладнали тепловими насосами, системою збору дощової води, яка може вміщувати понад 340 тисячі літрів, та системами охолодження та світлодіодного освітлення.



У найбільшій будівлі, що працює на сонячних панелях, буде Центр управління змінами клімату

У будівлі розміститься Центр управління змінами клімату.