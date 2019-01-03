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      Сонцезалежна: як виглядає найбільша будівля, що працює від сонячних панелей

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      У канадській провінції Онтаріо відкрилась найбільша в країні інституційна будівля, яка працює лише за допомогою відновлювальної енергії.

      Центр партнерства та інновацій Joyce у місті Гемілтоні в канадській провінції Онтаріо живиться лише за допомогою сонячних панелей.

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      Як пише місцеве видання Inhabitat, загальна площа будівлі становить 96 тисяч метрів квадратних, а на його будівництво витратили 54 мільйони доларів.

      Аби повністю забезпечити споруду відновлювальною енергією, на даху встановили спеціальні надбудови із 2 тисячами сонячних панелей.

      Канада будівля сонячні панелі
      Найбільша у Канаді будівля, що працює на сонячних панелях

      Ці надбудови виконують ще й своєрідну функцію терас, відкидаючи тінь над покрівлею.

      Канада сонячні панелі тераса
      Тераса під сонячними панелями на даху будівлі в Онтаріо

      Від сонячної енергії працює все електричне обладнання центру. А щоб мінімізувати витрати на штучне освітлення всередині будівлі, її спроектували так, що світлий та просторий атріум виконує роль комунікаційного осередку будівлі.

      Канада енергоефективність сонячні панелі
      Інтер'єр найбільшої у Канаді будівлі, що працює на сонячних панелях

      Щоб зробити центр майже повністю "зеленим", його обладнали тепловими насосами, системою збору дощової води, яка може вміщувати понад 340 тисячі літрів, та системами охолодження та світлодіодного освітлення.

      Канада клімат сонячна енергія
      У найбільшій будівлі, що працює на сонячних панелях, буде Центр управління змінами клімату

      У будівлі розміститься Центр управління змінами клімату.

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      Теги: Канада Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Енергоефективність Сонячна енергетика Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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