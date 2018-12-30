На вершині світу: чим вражає інтер'єр пентхаусу в будинку Захи Хадід у Нью-Йорку

Розкішний пентхаус на верхньому поверсі будинку, який особисто спроектувала відома архітекторка Заха Хадід, виставлений на продаж.

Він обійдеться поціновувачам сучасної архітектури і панорам "Великого яблука" приблизно у 50 мільйонів доларів.

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Загалом у будівлі 520 West 28th Street передбачено 39 житлових квартир, пише dezeen.

Просторий пентхаус займає останніх три поверхи багатоповерхівки. Саме він є найдорожчим помешканням у комплексі.



Інтер'єр пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку

Дизайном інтер'єру займались майстри із бюро Zaha Hadid Architects.

Вони продумали все до дрібниць: простір помешкання наповнює максимум природнього світла, яке проникає через суцільні панорамні вікна.



Крізь панорамні вікна відкривається чудовий вид на Нью-Йорк

Центральною композицією пентхаусу є білосніжні сходи, які особисто проектувала архітекторка.



Сходи у пормешканні проектувала особисто Заха Хадід

На гігантській площі у 637 квадратів передбачили 5 спалень, вітальню, кухню з їдальнею, гардероб, декілька ванних кімнат та патіо.

Для тих, хто не захоче долати кількадесят сходинок на терасу, аби насолодитись неймовірнимии краєвидами Нью-Йорка, передбачений ліфт.



Власна тераса на останньому поверсі пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку