На вершині світу: чим вражає інтер'єр пентхаусу в будинку Захи Хадід у Нью-Йорку
Розкішний пентхаус на верхньому поверсі будинку, який особисто спроектувала відома архітекторка Заха Хадід, виставлений на продаж.
Він обійдеться поціновувачам сучасної архітектури і панорам "Великого яблука" приблизно у 50 мільйонів доларів.
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Загалом у будівлі 520 West 28th Street передбачено 39 житлових квартир, пише dezeen.
Просторий пентхаус займає останніх три поверхи багатоповерхівки. Саме він є найдорожчим помешканням у комплексі.
Інтер'єр пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку
Дизайном інтер'єру займались майстри із бюро Zaha Hadid Architects.
Вони продумали все до дрібниць: простір помешкання наповнює максимум природнього світла, яке проникає через суцільні панорамні вікна.
Крізь панорамні вікна відкривається чудовий вид на Нью-Йорк
Центральною композицією пентхаусу є білосніжні сходи, які особисто проектувала архітекторка.
Сходи у пормешканні проектувала особисто Заха Хадід
На гігантській площі у 637 квадратів передбачили 5 спалень, вітальню, кухню з їдальнею, гардероб, декілька ванних кімнат та патіо.
Для тих, хто не захоче долати кількадесят сходинок на терасу, аби насолодитись неймовірнимии краєвидами Нью-Йорка, передбачений ліфт.
Власна тераса на останньому поверсі пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку