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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      На вершині світу: чим вражає інтер'єр пентхаусу в будинку Захи Хадід у Нью-Йорку

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      Розкішний пентхаус на верхньому поверсі будинку, який особисто спроектувала відома архітекторка Заха Хадід, виставлений на продаж.

      Він обійдеться поціновувачам сучасної архітектури і панорам "Великого яблука" приблизно у 50 мільйонів доларів.

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      Загалом у будівлі 520 West 28th Street передбачено 39 житлових квартир, пише dezeen.

      Просторий пентхаус займає останніх три поверхи багатоповерхівки. Саме він є найдорожчим помешканням у комплексі.

      Інтер'єр пентхаус Заха Хадід Нью-Йорк
      Інтер'єр пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку

      Дизайном інтер'єру займались майстри із бюро Zaha Hadid Architects.

      Вони продумали все до дрібниць: простір помешкання наповнює максимум природнього світла, яке проникає через суцільні панорамні вікна.

      пентхаус Заха Хадід Нью-Йорк
      Крізь панорамні вікна відкривається чудовий вид на Нью-Йорк

      Центральною композицією пентхаусу є білосніжні сходи, які особисто проектувала архітекторка.

      пентхаус Заха Хадід Нью-Йорк
      Сходи у пормешканні проектувала особисто Заха Хадід

      На гігантській площі у 637 квадратів передбачили 5 спалень, вітальню, кухню з їдальнею, гардероб, декілька ванних кімнат та патіо.

      Для тих, хто не захоче долати кількадесят сходинок на терасу, аби насолодитись неймовірнимии краєвидами Нью-Йорка, передбачений ліфт.

      тераса пентхаус Заха Хадід Нью Йорк
      Власна тераса на останньому поверсі пентхаусу у будинку Захи Хадід у Нью-Йорку

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      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Фотоновини Дизайн Ідеї для інтер'єру Круті будівлі Архітектура
      Джерело: 24 Канал
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