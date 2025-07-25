Українським силам ППО вдалося знешкодити 54 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про відбиття нічної атаки?

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області та 61 ударним безпілотником типу "Шахед", а також безпілотниками-імітаторами.

Зокрема, з території Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. Згідно з оприлюдненою інформацією, силам протиповітряної оборони вдалося збити десятки цілей.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, сталися влучання щонайменше 7 безпілотників у чотирьох локаціях. Водночас падіння уламків збитих безпілотників зафіксували на двох локаціях. Додаткових деталей немає.



Скільки безпілотників збили 25 липня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, зокрема під ударом уночі була Дніпропетровська область. Серію вибухів чули в обласному центрі та Павлограді. Також постраждав Самарський район.