Украинским силам ПВО удалось обезвредить 54 вражеских БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об отражении ночной атаки?

Россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с территории Воронежской области и 61 ударным беспилотником типа "Шахед", а также беспилотниками-имитаторами.

В частности, с территории Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска. Согласно обнародованной информации, силам противовоздушной обороны удалось сбить десятки целей.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, произошли попадания по меньшей мере 7 беспилотников в четырех локациях. В то же время падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали на двух локациях. Дополнительных деталей нет.



Скільки безпілотників збили 25 липня / Інфографіка Повітряних сил

К слову, в частности под ударом ночью была Днепропетровская область. Серию взрывов слышали в областном центре и Павлограде. Также пострадал Самарский район.