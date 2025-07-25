Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия российской атаки по Сумах?

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что утром враг снова наносил удар по областному центру Сумской области.

Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание,

– отметили чрезвычайники.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару.

Последствия российского удара по Сумах 25 июля / Фото ГСЧС Сумской области

К слову, ранее стало известно, что в Сумах утром 25 июля прогремел взрыв. По данным Воздушных сил, над городом заметили вражеский БПЛА, поэтому были привлечены средства для его сбивания.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках авиабомб по территории Сумской области. Запускала КАБы вражеская авиация.