В Сумах прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах?

Примерно в 13:12 в Сумах был слышен звук взрыва. За мгновение до этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Сумщине, которая двигалась юго-западным курсом.

Воздушную тревогу в регионе объявили фактически в то же время, что и раздался взрыв.