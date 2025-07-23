В Сумах прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Россия захватила Яблоновку на Сумщине и перешла реку Волчья: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о взрывах в Сумах?
Примерно в 13:12 в Сумах был слышен звук взрыва. За мгновение до этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Сумщине, которая двигалась юго-западным курсом.
Воздушную тревогу в регионе объявили фактически в то же время, что и раздался взрыв.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, дроновую и ракетную опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Заметим, взрывы в Сумах раздавались и вечером 23 июля. Позже в "Сумыоблэнерго" подтвердили, что после ударов врага по критической инфраструктуре есть перебои с распределением электроэнергии в городе и области.