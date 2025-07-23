У Сумах пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Сумах?
Приблизно о 13:12 у Сумах було чутно звук вибуху. За мить до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Сумщині, що рухалася південно-західним курсом.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили фактично у той же час, що й пролунав вибух.
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Зауважимо, вибухи у Сумах лунали й звечора 23 липня. Пізніше у "Сумиобленерго" підтвердили, що після ударів ворога по критичній інфраструктурі є перебої з розподілом електроенергії у місті та області.